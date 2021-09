Master Rieti: si comincia con cinque titoli italiani

Ben ventitre medaglie per la Sardegna nelle prime due giornate dei tricolori over 35

11 Settembre 2021

(guidolai) Cinque titoli italiani per la Sardegna nelle prime due giornate dei campionati italiani individuali master in corso di svolgimento allo stadio Raul Guidobaldi di Rieti. Conferma nell'alto per Tiziano Castelvetro (Atl. Selargius) che dopo il titolo indoor SM55 conquistato l'inverno scorso è andato a prendersi anche quello all'aperto con la misura di 1,61. Conferma anche per Giovanni Melis (Cagliari Atl. Leggera, SM75) all'ennesimo titolo nei 5000 metri e per Marco Giacomini (Cus Sassari) che ha scagliato l'attrezzo da 5 chilogrammi a 15,21 metri realizzando la migliore prestazione italiana SM60. Esordio in campo nazionale nel giro di pista piuttosto positivo per Monica Dessì (Shardana Sassari), che in 1:10.94 è salita sul gradino più alto del podio. Titolo nel salto con l'asta per Roberto Dalmonte (Atl. Valeria), 3,30 tra gli SM55.



IMMAGINI/Photos



1° Giornata

Campioni Italiani

Salto in alto - Cat SM55 Castelvetro Tiziano – Atl Selargius misura di 1.61

5000mt - Cat.SM75 Melis Giovanni (CA Atl Legg) tempo 22:51.06

Peso Kg. 5 - Cat SM60 Giacomini Marco Cus SS con 15.21 (MPI)

400m cat SF55 – Dessì Monica Shardana tempo 1.10.94

Medaglie d’argento:

Disco Kg.1 – Cat SF60 – Spillo Patrizia (Cus SS) 23.61

Martello Kg.3 – Cat. SF60 – Spillo Patrizia 29.63

1500 mt. SM75 – Melis Giovanni (CA Atl Legg) 6:33.28

5000 mt Cat. SF55 – Saiu Donatella (CA Atl Legg) 20:29.17

100 mt Cat. SM40 – Puggioni Marco (Lib Campidano) 11.49

400 mt Cat. SM70 – Soru Mario (Atl Selargius) – 1:03.19

100 mt Cat. SM70 – Soru Mario – 13.79

Medaglie di Bronzo

Martello con Maniglia Kg.5,45 cat.SF60 – Cugurra Lucia (cu sss) 11.56

Disco Kg.1 – Cat SM60 – Giacomini Marco (CUS SS) – 41.39

Peso Kg. 4 - Cat. SF40 – Neri Cristiana (CUS SS) – 6.14

Peso Kg. 3 – Cat. SF60 – Spillo Patrizia (CUS SS) 8.37

5000 mt Cat.SF50 – Sonedda Cristina (CA atl legg) 20:53.58



6° - Cat.SM60 200mt Logli Pietro (Shardana) 27.24

4° Martello con Maniglia – Cat. SM40 Porcedda Assunta (Ca atl legg) 10.05

5° Martello Kg.3 Porcedda Assunta 23.61

6° 100mt Cat. SM35 Cuzzeri cristiano atl dolianova – 12.26

2° Giornata

1° Asta Cat. SM55 – Dal Monte Roberto (Atl Valeria) – 3.30

2° Lungo Cat.SF55 – Piga Mariangela (CUS SS) 3.90

2° - Martello Kg.4 Cat SF40 - Neri Cristiana (Cus SS) – 27.06

3° Posizione - 200 mt Cat. SM 70 – Soru Mario 28.22

3° 800 mt. Cat.SM75 – Melis Giovanni (Cagliari Atl Lgg) 3:02.86

3° 1500m Cat.SF55 – Campus Graziella (ASC S.Giovanni) 5:39.95

6° - 400m Cat. SM35 – Cuzzeri Cristiano (Atl Dolianova) – 56.63

6° 100mt cat. SM65 - Serra Renato Atl Selargius 15.91

9° 1500m Cat. SM40 – Melis Roberto (Cagliari ATL) 4:19.74

11° 200 mt Cat SM 65 - Serra Renato 33.83

16° Marcia 5000 cat. SM60 – - Lecca valter (Atl Selargius) 41:18.78

14° 1500 Cat. SM50 – Serra Michele (Cus SS) 4:56.05