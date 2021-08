Master - Giacomini 14.62 nel peso

Stamattina a Cagliari bene anche i quattrocentisti e Saiu e Dessì tra le donne.

29 Agosto 2021

(alefloris) Marco Giacomini (Cus Sassari) in evidenza nella seconda giornata del Trofeo delle Province Master disputata questa mattina allo Stadio dell’Atletica di Cagliari. Con un lancio a 14,62 metri nel getto del peso da 5 chilogrammi, il forte pesista sassarese ha totalizzato 1026 punti nella categoria M60 realizzando la migliore prestazione tecnica della due giorni cagliaritana. Bene anche la staffetta 4x400 mista di Cagliari (Melis, Gallo, Soru e Cardia), 4:00.04 (equivalenti a 872 punti) e Riccardo Melis (Gr. Pol. Dil. Assemini) nei 200 metri M45, 24.67 (851 punti). Tra le donne 986 punti per Donatella Saiu (Cagliari Atl. Leggera), col suo 11:44.14 nei 3000 metri, e 975 per Monica Dessì (Shardana), 30.48 nei 200 metri (+1.4).

Nei 5000 metri uomini il miglior cronometro è stato il 16:58.27 di Antonio Dongu (Atl. Ozieri, M40) anche se in termini di punteggio hanno fatto decisamente meglio gli M60 Antonio Mario Sotgia (Atl. Ozieri), 19:18.18, e Pietro Uras (Atl. 4 Mori), 19:28.96.Nel doppio giro di pista Davide Chelo (Dinamica, M35), 2:02.95, e Giuseppe Castronovo (Edoardo Sanna Elmas), 2:22.53.

Ritorniamo ai lanci.

Già citato Giacomini in apertura, sempre nel peso M60 secondo posto per Antonio Tola (Atl. Iglesias), 9,89 metri, con l’attrezzo da 7.260 chili Matteo Usai (Atl. Selargius, M40), 9,96, e con quello da 4 chili Walter Stracuzzi (Amsicora, M70) 8,45 metri. Nel martello M80 17,03 metri per Maurizio Cornacchia (Amsicora), nel peso da 3 kg. Annunziata Crobu (Atl. Selargius, F65) 6,52. Infine, nel giavellotto da 500 grammi Patrizia Spillo (Cus Sassari, F60) si è imposta con 18,66 metri mentre Maria Lucia Podda (Cagliari Atl. Leggera, F45) ha lanciato l’attrezzo da 600 grammi a 12,63 metri. Nel lungo uomini Enrico Pischedda (Atl. Selargius, M40) ha saltato 4,95 metri e il consocio Gino Mereu (M75) 3,20, totalizzando 88 punti in più.

Nel settore assoluto ancora vento alle spalle dei velocisti. Nei 200 metri 22.19 (+3.7) per Gianmatteo De Furia (Cagliari Marathon Club) e 27.38 (+1.4) per Valeria Apeddu che ha messo in fila Eleonora Serra e Giada Maria Marongiu, confermando la tripletta della Tespiense Quartu già vista ieri nei 100 metri. Negli 800 metri 1:55.00 per Tito Marteddu (Lib. Unicusano Livorno)



RISULTATI/Results