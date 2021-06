Marongiu 3089 punti nel pentathlon cadette

La portacolori della Sulcis Atletica Carbonia supera quota 3000 a Donnas (Aosta)

21 Giugno 2021

(alefloris) Trasferta interessante per Giulia Marongiu e Rebecca Usai, cadette della Sulcis Atletica Carbonia, che a Donnas (Aosta) hanno preso parte fuori concorso ai campionati regionali di pentathlon under 16. Bene è andata soprattutto alla Marongiu che ha migliorato il proprio personale con 3089 punti (migliore prestazione regionale stagionale). Per la cronaca la gara è stata vinta da Elisa Lorenzini, dell’Atletica Sandro Calvesi, alla quale è andato il titolo regionale, con 2796 punti.

Giulia Marongiu si è migliorata nel salto in lungo (4.77) e eguagliata negli 80 hs (13.03) tenendosi sufficientemente vicina ai propri limiti nei 600 metri (1:54.92), nell’alto (1,41) e nel lancio del giavellotto 400 gr (17,03). Per la Usai netto miglioramento negli 80 hs (12.83 rispetto al precedente 13.07) e poi 600 metri in 1:56.85, 1,29 nell’alto, 4,15 nel lungo e crollo nel giavellotto con 6,78 metri (0 punti).