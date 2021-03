Lettera del Presidente Sergio Lai all'Assessore allo Sport

Campo Sportivo Comunale Impianto di Atletica Leggera “Santoru” - Ex Campo CONI di Viale Diaz in Cagliari. Interventi programmabili delle opere di manutenzione straordinaria.



Egregio Avvocato,

colgo l’occasione della Sua discreta attenzione verso l’impiantistica della nostra disciplina per fare il punto sugli Impianti Comunali che necessitano d’interventi di riqualificazione o più semplicemente di conservazione, interventi non necessariamente particolarmente impegnativi ma comunque necessari.

1. Riqualificazione ex Campo CONI.

Per strategica importanza e frequentazione quotidiana ovviamente mi viene in primis pensare allo storico ex Campo Scuola di Viale Diaz in Cagliari, ora “Stadio Santoru”.

Ho più volte interessato, tramite l’Assessorato di riferimento, il Servizio Manutenzione Sportiva del’Amministrazione Comunale per un intervento di recupero della superficie sintetica, anche perché, pur essendo questa stata interessata da alcuni rimedi di ordinaria manutenzione eseguiti nel recente passato, primavera del 2018, l’impianto in questione sarà sottoposto alla verifica dell’Omologazione Federale, rilasciata nel 2008 ed in scadenza al quattordicesimo anno di esercizio, nel 2022.

Stante la situazione attuale, non escludo una possibile declassificazione dell’Impianto se non sarà provveduto in tempi brevi ad una ricostruzione della superficie di calpestio con una spesa ora contenuta.

Si potrà ridare piena efficienza ad un impianto che nel recente passato è stato luogo di svolgimento di importanti manifestazioni nazionali assolute di atletica leggera e che a breve vorremo potesse nuovamente portare la grande atletica in Sardegna ed a Cagliari in particolare.

2. Collaudo di Agibilità.

L’annosa e più volte menzionata “Certificazione di agibilità” per un Impianto di Atletica Leggera come il nostro, di ottima caratura nazionale, non può essere ulteriormente rimandata con periodiche richieste di deroga all’Amministrazione Comunale per l’accoglienza di una utenza-pubblico superiore alle 100 unità. L’Impianto è privo del Certificato di Agibilità da rilasciarsi a seguito delle verifiche della Commissione di Vigilanza Pubblico Spettacolo Provinciale, sin dal Verbale dell’ultimata costruzione dei lavori di ristrutturazione del 2008.

Il ricorrere ai Piani di “Safety”, documento indispensabile per quanto concerne il rilascio dell’autorizzazione a svolgere le nostre manifestazioni sportive da calendario, supportate dalla

Federazione con il suo Comitato Regionale, impegnando spese per oneri professionali di terzi non indifferenti e soprattutto caricando lo stesso Comitato di responsabilità penali che discrezionalmente l’Amministrazione si disimpegna all’atto del rilascio del relativo atto autorizzativo.

E’ doverosamente obbligatorio da parte dell’Istituzione proprietaria dell’Impianto, mettersi nel rispetto dell’adeguamento alla sicurezza nell’esercizio degli impianti sportivi.

3. Funzionalità del Pistino Coperto.

E’ stata più volte invocata la disponibilità per la Città di Cagliari di un vero Impianto Indoor, in considerazione dell’ambientazione climatica che la nostra Isola offre nel periodo invernale. L’impiantistica nazionale del settore si limita all’Impianto di Ancona ed a quello di Padova, siti geograficamente non certamente funzionali come potrebbe essere l’ubicazione di un Impianto indoor a Cagliari.

Il pistino coperto dello Stadio “Santoru” viene utilizzato, forzatamente in deroga, per l’attività invernale limitatamente alle corse veloci ed a pochi concorsi della nostra disciplina e l’intervento del completamento con le tamponature laterali non soddisferebbe il programma di attività federale per la mancanza dell’anello pista e degli spazi per i concorsi dei lanci.

Il Comitato Regionale ha offerto una progettazione definitiva ipotizzata dal Settore Impianti Nazionale, realizzabile con lotti modulari, che potrebbe essere inserita nel Piano Urbanistico della Città Metropolitana nell’Area dell’ex Aeroporto nel Comune di Monserrato.

Restiamo in attesa della risposta alla nostra proposta.

Sergio Lai Presidente Fidal Sardegna

(Leggi originale) Cordialmente Le porgo i miei distinti saluti -

28 Marzo 2021Prot. n. 35All’ Assessore allo Sport del Comune di Cagliari