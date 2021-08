Le gare del fine settimana. Il commento di Roberto Spezzigu

Si corre a Sassari ed a Cagliari

27 Agosto 2021

Riparte con due interessanti appuntamenti a Sassari e Cagliari l’attività agonistica su pista dell’atletica leggera sarda. Lasciata la straordinaria avventura delle Olimpiadi di Tokyo e poi la bella impresa del saltatore in alto sassarese Massimiliano Luiu ai mondiali junior di Nairobi ora si ritorna a gareggiare nell’isola. Con l’ostacolista abruzzese Yuri Di Marco (Ichnos SS), la valida sfida sugli 800, 100 e 200 metri con Gabriele Hazimi Stefano Ferreri, Raffaele Nonne, Cheick Sadibou Diallo, Daniele Pisano, Riccardo Fenu, Cinzia Piras e Silvia Cherchi e il ritorno in pedana della primatista sarda Elisa Pintus nel lancio del peso l’atletica leggera sarda riprende l’attività agonistica su pista con i due appuntamenti di Sassari e Cagliari. Oggi (sabato 28) e domani (domenica 29) sono infatti in programma due interessanti manifestazioni su pista nello Stadio Comunale dell’Atletica di Cagliari e allo Stadio dei Pini Tonino Siddi di Sassari.

Sassari

Nell’impianto di atletica sassarese sabato, con inizio gare in programma alle ore 17, tante le sfide interessanti tecnicamente e agonisticamente. Si parte dal doppio giro di pista maschile dove il carabiniere emiliano Gabriele Hazimi (Virtus Bologna) sarà in gara con l’allievo Stefano Ferreri (Olbia), il fonnese Raffaele Nonne (Cus SS) e l’altro junior Francesco Sanna (olbia). Da seguire sicuramente anche le prove dei 100 e 200 metri con Cheick Sadibou Diallo (Ichnos SS), Daniele Pisano (sassarese della Delogu Nu), Riccardo Fenu (Cus SS) tra gli uomini e tra le donne Cinzia Piras (quartese della Delogu Nu), la brava junior algherese Silvia Cherchi (delogu Nu) e le allieve Irene Carroni (Atl.Orani) e Evelin Tommasini (Shardana SS). Nel peso in gara Anche Elisa Pintus (sassarese primatista sarda del Cus Cagliari) e tra gli allievi Demetrio Roccu (Bolotana). Interessanti anche le prove cadetti dove ci saranno Diego Nappi, Francesco Marielli, Viola Saiglia nei 300 metri ( con quest’ultima un gara anche sugli ostacoli) , Matteo Mura nei 1000 metri, Raul Teodor Radu nel giavellotto e la marciatrice Chiara Sanna .



Cagliari

Due giornate di gare invece a Cagliari, Stadio Comunale dell’Atletica con inizio sabato alle ore 18 e domani alle ore 9,15, con in programma il Trofeo delle Provincie riservato agli Over 35 senior-master. Spiccano in questa categoria Alessio Cubeddu, Michele Zucca, Andrea Portas e Monica Dessì mentre nelle prove extra ci saranno come elementi di spicco Gianmatteo De Furia, Mattia Soi e Eleonora Serra.