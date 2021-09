Le Gare del fine settimana.

Si correrà a Sassari, Nuoro e Cagliari. Corsa su Strada ad Ittiri. Nove atleti sardi al Brixia 2021.

04 Settembre 2021

(robyspezzigu) Ancora un fine settima denso di impegni per l’atletica leggera sarda chiamata a tante sfide agonistiche interessanti con gare su pista a Sassari , Nuoro e Cagliari e con la corsa su strada per le vie di Ittiri, nonché la rappresentativa sarda impegnata al Brixia Meeting 2021.

Nell’impianto di atletica sassarese dello Stadio dei Pini Tonino Siddi oggi ancora un interessante pomeriggio di gare con vari atleti di primo piano a livello regionale pronti a mettersi in mostra. La manifestazione, con inizio gare previsto alle ore 16,20, vedrà cimentarsi alla ricerca di buone prestazioni tecniche il fonnese Raffaele Nonne (capace la scorsa settimana della miglior prestazione sarda sugli 800 metri e impegnato sui 1500), Gabriele Tocco, Gabriele Hazimi, Francesco Sanna, Cheick Sadibou Diallo, lo junior Riccardo Unali, Riccardo Fenu, la primatista sarda Elisa Pintus nel lancio del disco, Ilaria Porcheddu, Martina Carboni, Camilla Pirisi e Demetrio Roccu. Valide anche le prove della categoria cadettiU16 con Maria Giulia Beretta nei mt 80, con Margherita Giannotti e Matteo Mura nei 2000 metri e Emanuele Poggiu nell’alto.

Lo sprinter cagliaritano reduce dalle Olimpiadi di Tokyo Wanderson Rijo Polanco (cresciuto all’Amsicora e ora Riccardi Mi) sarà il personaggio di spicco delle gare in programma, sempre oggi con inizio alle 17,30 allo Stadio Comunale dell’Atletica di Cagliari. Dopo il 10.27 ventoso dello scorsa settimana Polanco potrebbe ancora puntare a un risultato di prestigio e da seguire ci saranno anche le prove di Daniela Lai, Federico Loi, Alessia Farci, Camilla Pitzalis, Matteo Mocco, Gianmatteo De Furia e tra le cadette di Elisa Marcello.

Sempre per la pista oggi e domani allo Stadio Tommaso Podda di Nuoro, dove si è ritornati a gareggiare da questa primavera, sono in programma i Campionati Italiani Fisdir (sport paralimpici e intelletivo relazionali). Previste tre sessioni di gare, con inizio alle ore 9 e alle ore 15,30 oggi e alle ore 9 domani.



Sempre domani a Bressanone è in programma il 38° Brixia Meeting 2021. La più importante novità di quest'anno, per regolare la partecipazione in era Covid, sono rappresentate dall'introduzione dei minimi di partecipazione. saranno nove gli atleti sardi in gara: Daniele Renolfi (Dinamica Sardegna) nel salto in lungo, Andrea Demontis (Cus Cagliari) e Benedetta Cadeddu (Lib. Campidano) nel salto con l'asta, Alessandro Lecca (Olympia Villacidro) nei 400 metri, Ismaele Deidda (id) nei 1500, Stefano Ferreri (Atl. Olbia) negli 800, Maurizio Cabras (Atl. Oristano) nei 100 metri, Azzurra Marchetti (Dinamica) e Luca Federico Riccardi (Cus Cagliari) nel lancio del giavellotto. Accompagnatori Roberto Sassu, Andrea Cabboi e Federica Lai.

Completa il quadro degli impegni agonistici del weekend la gara di corsa su strada della Corri Ittiri 2021-Trofeo Canneddu. La manifestazione podistica regionale, in programma oggi (sabato) per le vie del centro dell’hinterland sassarese prevede, con inizio alle ore 18, 30, prove per il settore agonistico assoluto sulla distanza di circa 6000 metri e gare per i giovanissimi delle categorie esordienti.