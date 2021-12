Le Gare del Fine Settimana. Di Roberto Spezzigu

Convocazione Raduno Nazionale per Riccardo Spanu (Isolarun) Campione Italiano mt.3000

17 Dicembre 2021

Intenso fine settimana agonistico prenatalizio per l’atletica leggera sarda. Sono tre infatti gli appuntamenti previsti per questo weekend nell’isola con una gara di corsa campestre a Sassari, gare di corsa su strada a Cagliari e, sempre nel capoluogo regionale, gare giovanili su pista domani (sabato).

Cross Sassari

Domenica a Sassari, presso gli impianti sportivi del Cus Sassari a San Giovanni con inizio gare alle ore 10,30, andrà in scena il tradizionale appuntamento con il Cross di Natale. La manifestazione di corsa campestre organizzata dal Cus Sassari e dai Guerrieri del Pavone, con inizio gare n programma alle ore 10,30, prevede prove per tutte le categorie federali a partire dai giovanissimi esordienti per finire con le prove assolute e senior-master,. Verranno proposte una serie di interessanti sfide agonistiche con tanti atleti pronti a saggiare la loro condizione di forma in vista dell’inizio della stagione invernale 2022 incentrata proprio sulla corsa campestre.

Spiccano tra gli allievi la formazione dell’Atl.Porto Torres, che presenta i gemelli Andrea, Alessandro e Mattia Careddu (già protagonisti al campionati sardi su pista) e la sfida tra le formazioni cadettiU16 della stessa Porto Torres con Leda Borra, Caterina Fratus e Sara Lucarelli e i pari età dell’Atl.Valeria con Gemma Florias, Arianna Marongiu e Giulia Moro e Alberto Frongia, Filippo Manca e Francesco Piras. Da seguire sempre tra i cadetti il pluricampione sardo Matteo Mura (Guerrieri del Pavone) e la brava alaese Alessia Bacciu (Ichnos SS) e la compagna di squadra Martina Solinas e sempre per la società sassarese tra le allieve l’allievaU18 Maria Paola Sotgiu (anche lei pluricampionessa sarda del mezzofondo) e Alessia Nuvoli.

Corsa Cagliari-

Sempre domenica corsa su strada a Cagliari con il nono Memorial “Giancarlo Corre con Noi”, manifestazione di corsa su strada proposta dal Gruppo Quelli del Colle con il Runners Cagliari. La manifestazione, che si svolgerà prevalentemente all’interno della zona verde del parco del Colle di San Michele con inizio gare alle ore 9,30, prevede una prova agonistica di 9300 metri, una camminata ludico-motoria e alcune prove riservate ai più giovani.

Gare giovanili su pista

Domani (sabato 11), sempre a Cagliari allo Stadio Comunale dell’Atletica (ex Campo Coni di Viale Diaz) con inizio alle ore 16, gare giovanili su pista con ancora prove riservate ai giovanissimi delle categorie ragazzi e esordienti.

Convocazione raduno nazionale per Riccardo Spanu

Importante convocazione al raduno di Tirrenia del 2- 6 Gennaio, insieme ad altri 35 giovani talent atleti nazionali, per Riccardo Spanu, atleta dell’Isolarun allenato da Giulio Muzzolon che si è imposto ai campionati italiani di categoria vincendo i titoli tricolori dei 3000 metri.

Spanu sarà l'unico ragazzo isolano a rappresentare l’atletica leggera sarda a questo raduno tra le giovani promesse nazionali dell’atletica per la categoria junioresU10 e secondo anno allievi U18.

A Tirrenia i giovani atleti verranno seguiti dal vice direttore tecnico per il settore giovanile Antonio Andreozzi, dai tecnici di struttura e dagli allenatori personali. Per loro gli obiettivi stagionali saranno gli Europei under 18 di Gerusalemme (4-7 luglio) e nei Mondiali under 20 di Cali (Colombia, 1-6 agosto)".

Riccardo Spanu sarà accompagnato dal tecnico Giulio Muzzolon che così festeggia nel migliore dei modi il sesto anno di attività della società Isolarun .