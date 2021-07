Kaddari sul trono d'Europa

La sprinter quartese si aggiudica il titolo europeo under 23 dei 200 metri.

10 Luglio 2021

(alefloris) Splendida, splendente. Dalia Kaddari è campionessa europea under 23. Poco fa a Tallinn, nella seconda giornata della rassegna continentale, la sprinter quartese ora in forza alle Fiamme Oro si è aggiudicata la finale dei 200 metri con la sua consueta corsa nello stesso tempo elegante e potente. Non solo, l’allieva di Fabrizio Fanni ha tagliato il traguardo in 22.64 (-0.4) migliorandosi di due decimi pieni (aveva 22.86) a soli otto centesimi dal record italiano assoluto di Libania Grenot (22.56) e a quattro da quello under 23 di Manuela Levorato (22.60) La Kaddari, che non vale neppure la pena di dirlo ma è, e non da oggi, la sarda più veloce di sempre, si è imposta sulla tedesca Sophia Junk (22.87), di due anni più grande di lei, terza la francese Gemima Joseph (22.97). Dalia è arrivata a questa finale vincendo stamane la semifinale in 23.18 (-1.2) e ieri la batteria in 23.24 (+0.6). Per la velocista cresciuta alla Tespiense Quartu, e tutt’ora primatista sarda della velocità in tutte le categorie giovanili, quello di oggi è un importante biglietto da visita per i giochi olimpici di Tokyo dove è già iscritta nei 200 metri e a questo punto può ambire ad un buon percorso. Quest’anno inoltre, l’atleta azzurra si era già messa in evidenza sia Golden Gala Pietro Mennea sia nella Coppa Europa per nazioni in Polonia, vincendo inoltre il titolo italiano assoluto sempre sui 200 metri.