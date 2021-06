Kaddari si migliora al Golden Gala

Nei 200 metri con un cast prestigioso la velocista quartese corre in 22.86 cogliendo il quarto posto

11 Giugno 2021

(robyspezzigu) Straordinario quarto posto con il nuovo personale di 22.86, tra l’altro davanti all’inglese Beth Dobbin che in Polonia l’aveva preceduta con 22.78, per Dalia Kaddari che ora è sempre più vicina alla qualificazione olimpica diretta. Per la velocista sarda un più che ottimo 200 metri all’edizione n 41 del Golden Gala Pietro Mennea, disputato per la prima volta all’Asics Firenze Marathon Stadium.

La gara dei 200 del meeting internazionale, valido come terza tappa della Wanda Diamond League, ha visto la Kaddari (ventenne cresciuta atleticamente alla Tespiense Quartu e ora tesserata al Gs Fiamme Oro della Polizia di Stato) correre, nonostante fosse all’esordio in questa manifestazione, da vera protagonista . A vincere è stata la britannica campionessa mondiale e grande favorita della vigilia Dina Asher-Smith (22.56 quest’anno e personale di 21.88). Con il tempo di 22.06 (+0,2) ha preceduto la quotata ivoriana Marie-Josèe Ta Lou (vicecampionessa mondiale dei 100 e 200 metri a Londra 2017) con 22.58 e la svizzera Mujinga Kambundji (personale di 22.26 e 22.85 stagionale) cronometrata a 22.60. Dietro le tre del podio con una grande volata finale ha chiuso la ventenne sprinter sarda che scala ancora la graduatoria all-time italiana assoluta su questa prova dove sale al 4° posto dietro il 22.25 di Libania Grenot nel 2016, il 22.60 della Levorato, il 22.81 di Marisa Masullo nel giugno del 1984. Per lei un 2021 di progressi straordinari iniziato con il personale su questa distanza di 23.21 ottenuto a Savona a maggio.

“Sono molto contenta e emozionata, visto che era la mia prima volta al Golden Gala che avevo visto solo in Tv” - dice una sorridente velocista isolana immediatamente dopo questo splendido risultato e continua -“Sono molto felice e soddisfatta anche del risultato che conferma che stiamo lavorando bene e che ci sono ancora possibilità di migliorare”.

Kaddari, che si era guadagnata la partecipazione grazie al suo recente exploit ai Campionati Europei a squadre dello stadio Slasky di Chorzow (Polonia) dove aveva, con il tempo di 22.89 , migliorato di ben 32 centesimi il suo personale, in questa gara del Golden Gala ha preceduto la citata scozzese Dobbin (22.88) e un mostro sacro di questa specialità come l’olandese Dafne Schippers (due volte campionessa mondiale dei 200 metri e primatista europea della distanza con 21.63 e 22.91 di stagionale) arrivata quinta con il tempo di 23.03 con l’altra italiana Gloria Hooper settima in 23.25.