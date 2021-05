Kaddari seconda in Coppa con un personale da record

La velocista quartese vola nei 200 metri in Coppa Europa e per la prima volta corre sotto i 23 secondi

30 Maggio 2021(Luca Cassai & Alefloris) Meravigliosa, straordinaria, impareggiabile, irraggiungibile. Ma potremmo anche accontentarci di definirla "veloce". Non c'è aggettivo per definire(Fiamme Oro) che oggi a Chorzow (Polonia) sfreccia in 22.89 (+0.6) sui 200 metri per il secondo posto, dopo che ai 150 metri era addirittura in testa. E per un sensazionale progresso: 32 centesimi tolti al record personale in un colpo solo, un’enormità. La ventenne sarda diventa la quarta italiana di sempre a livello assoluto, la seconda tra le under 23, e non è più così irraggiungibile lo standard olimpico di 22.80. Chiaramente l'allieva di Fabrizio Fanni, che già dall'anno scorso era diventata la sarda più veloce di sempre, dopo aver fatto meglio di Rita Angotzi (Atl. Oristano, 23.33 a Seul nel 1988, che rimane record sardo assoluto essendo la Kaddari dal 2019 passata alle Fiamme Oro), è anche l'unica atleta isolana ad aver infranto la barriera dei 23 secondi netti. Oggi, soltanto la britannica Beth Dobbin finisce davanti (22.78) e tra le vittime illustri c’è la tedesca Rebekka Haase (23.00).