Kaddari e Maullu agli europei under 23

I due atleti isolani saranno a Tallinn dall'8 all'11 luglio

30 Giugno 2021

Ci sono anche Dalia Kaddari e Jhonatam Maullu tra i convocati per i Campionati Europei under 23 di Tallinn, in Estonia, in programma da giovedì 8 a domenica 11 luglio. I due atleti sardi fanno parte di una squadra molto ampia, qualificata, ricca di giovani che si sono già messi in evidenza a livello assoluto e in campo internazionale: sono 82 gli atleti selezionati, di cui 43 uomini e 39 donne.

La Kaddari (Gruppo Sportivo Fiamme Oro/Tespiense Quartu) si è laureata, domenica scorsa a Rovereto campionessa italiana assoluta dei 200 metri per il secondo anno consecutivo. In questa stagione è capofila italiana dei 200 metri anche a livello cronometrico col 22.86 del primato personale realizzato a Firenze il 10 giugno scorso, riscontro cronometrico che le ha permesso di sfiorare il minimo olimpico fissato a 22.80. Domenica, in occasione dei tricolori, ha corso in 22.89. Sempre quest'anno l'atleta allenata da Fabrizio Fanni è stata anche la prima italiana ad infrangere la barriera dei 23 secondi netti, seguita, il 15 giugno a Kladno, da Irene Siragusa (Esercito) 22.99. A Tallinn sarà alla nona presenza in nazionale, di cui tre nell'assoluta.

Maullu (Dinamica Sardegna Oristano), allenato da Mauro Gabbrielli, è alla quarta presenza in maglia azzurra. Campione italiano under 23 di lancio del giavellotto, col 72,30 ottenuto a Cagliari il 19 giugno scorso, sua seconda prestazione di sempre, ha guadagnato l'accesso a questi campionati. L'atleta oristanese di origini brasiliane vanta un personale di 73,06 che il 9 settembre 2020, sempre a Cagliari, oltre a permettergli di migliorare il record sardo assoluto gli regalò anche il primato italiano juniores, poi migliorato quest'anno da Giovanni Frattini (La Fratellanza 1874) a Grosseto, in occasione dei tricolori di categoria, con 73,78.



TALLINN - PROGRAMMA ORARIO E ALTRE INFORMAZIONI