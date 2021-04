Kaddari al raduno staffette azzurre

E Luiu al raduno per i saltatori. Il record dei 10 chilometri su strada riassegnato ad Alice Cocco

20 Aprile 2021

(robyspezzigu) Con la sprinter quartese Dalia Kaddari, atleta cresciuta atleticamente alla Tespiense Quartu e ora con doppio tesseramento con il gruppo sportivo della Polizia di Stato delle Fiamme Oro, alle World Relays di Chorzow (Polonia), in programma nel weekend del 1° e 2 maggio ci sarà anche un po’ di atletica leggera sarda.

Il Direttore Tecnico delle squadre nazionali Antonio La Torre ha comunicato i convocati azzurri per questo evento mondiale dedicato alle staffette che mette in palio la qualificazione per le Olimpiadi di Tokyo per quei quartetti che non l’abbiano già conseguita in occasione dei Mondiali di Doha nel 2019. Tra i 30 velocisti selezionati, di cui 14 uomini e 16 donne, figura appunto la Kaddari che è inserita nel gruppo della 4x100 donne, già qualificato per Tokyo. Oltre le primatiste azzurre e finaliste mondiali della staffetta Johanelis Herrera, Gloria Hooper, Anna Bongiorni e Irene Siragusa il gruppo prevede la Kaddari, campionessa italiana assoluta dei 200 metri, e anche le giovani Vittoria Fontana (CS Carabinieri_Fanfulla Lodigiana) e Chiara Melon (Atl.Brescia 1950).

Nel gruppo della 4x100 maschile (pass per i Giochi ancora da conquistare) spiccano le presenze del campione europeo indoor dei 60 metri Marcell Jacobs e del primatista italiano e finalista mondiale dei 100 metri Filippo Tortu. Con loro anche gli altri due primatisti nazionali della staffetta Davide Manenti e Federico Cattaneo e il duecentista Eseosa Desalu. Dal fronte dei quattrocentisti, nell’elenco dei convocati c’è il recordman nazionale dei 400 Davide Re, insieme ai finalisti mondiali della 4x400 di Doha Edoardo Scotti e Vladimir Aceti, e al femminile, tra le altre, Ayomide Folorunso, Raphaela Lukudo e Maria Benedicta Chigbolu. In chiave olimpica, la 4x400 maschile è già promossa, partono invece per mettere in cassaforte l’accesso ai Giochi la 4x400 femminile e la 4x400 mista.

Due le staffettiste alla prima esperienza in Nazionale assoluta: Chiara Melon e Petra Nardelli.

Convocazione in raduno anche per Massimiliano Luiu

Il campione italiano junior del salto in alto Massimiliano Luiu (Libertas Sassari) ritorna in raduno. Non più in webinar di fronte allo schermo di un pc o di uno smartphone, ma dal vivo per rivivere l’atmosfera di gruppo che manca ormai da più di un anno. Finalmente sul campo. Rispettando le misure di sicurezza e i protocolli anti-contagio, condizioni imprescindibili per lo svolgimento delle attività collettive, Luiu è stato convocato al raduno di Formia (Latina) riservato agli Under 20, previsto dal 23 al 25 aprile. Tra i saltatori under 20 oltre Luiu ci saranno: Arianna Battistella (Atl. Vicentina), Anna Costella (Brugnera Friulintagli), Francesca Maurino (Sisport), Rebecca Mihalescul (Atl. Brescia 1950), Francesca Orsatti (Cus Parma), Idea Pieroni (Carabinieri). Si tratta non di uno dei maxi-raduni giovanili di preparazione degli appuntamenti internazionali, però è un primo passo verso il ritorno alla normalità. Per Luiu e per gli azzurrini della categoria juniores (under 20, atleti nati nel 2002 e 2003) si tratta di un primo incontro con i responsabili tecnici nazionali in vista degli appuntamenti internazionali più importanti per la categoria: gli Europei di Tallinn (15-18 luglio) e i Mondiali di Nairobi (17-22 agosto) Sarà anche l’occasione di respirare l’atletica “dei grandi” visto che in quei giorni nelle stesse sedi proseguono i raduni azzurri assoluti e under 23 tra cui spicca l’argento europeo indoor dell’alto Gianmarco Tamberi.

Il record non più record



Ieri abbiamo attribuito all’alaese Raimonda Nieddu (Cagliari Atletica Leggera) il record regionale dei 10 kilometri su strada grazie al 34:48 ottenuto sulla distanza alla 17^ Mujalonga Sul Mar, corsa domenica a Muggia (Trieste). Il record precedente sarebbe appartenuto a Claudia Pinna (Cus Cagliari), 34:54, Roma 2013. Invece una corretta segnalazione, da noi confermata sugli annali Fidal, ha permesso di evidenziare che il primato regionale dei 10 Kilometri su strada appartiene ad Alice Cocco (Cus Sassari) che con il tempo di 34:24 corse nel 2017 i 10 kilometri della Tuttadritta di Torino.