Kaddari, Maullu e Luiu agli Europei giovanili

La campionessa italiana assoluta dei 200 e il campione italiano promesse di lancio del giavellotto da domani impegnati a Tallin tra gli under 23. Luiu in gara la settimana prossima con gli under 20.

07 Luglio 2021

(robyspezzigu) Atletica leggera sarda pronta a recitare un ruolo da protagonista con Dalia Kaddari neocampionessa italiana assoluta e convocata per le Olimpiadi di Tokio iscritta nei 200 metri in veste di attesa protagonista assoluta, i pluricampioni italiani Jhonatam Mallu nel giavellotto U23 e Massimiliano Luiu nel salto alto U20. Saranno loro a rappresentare, sicuramente più che degnamente, l’atletica leggera sarda ai prossimi campionati europei promesseU23 (dall’8 al 11 luglio) e juniorU20 (dal 15 al 18 luglio), rassegna continentale in programma per entrambe le fasce d’età a Tallin (Estonia).

Scattano domani Campionati Europei under 23 di Tallinn. Quattro giornate di gare fino a domenica nella capitale dell’Estonia dove il team italiano sarà rappresentato da 81 atleti: 42 uomini e 39 donne tra cui la sprinter quartese recentemente confermatasi campionessa italiana assoluta dei 200 metri Dalia Kaddari e il giavellottista oristanese primatista sardo assoluto campione italiano U23 Jhonatam Maullu (Dinamica Sardegna). Tra gli atleti della rappresentativa azzurra ci sono ben 9 convocati per le ormai imminenti Olimpiadi di Tokyo, come appunto la Kaddari.

Alla rassegna continentale di Tallin ci saranno infatti Andrea Dallavalle nel triplo, Nadia Battocletti nei 5000 metri, Gaia Sabbatini nei 1500 metri, nei 400 ostacoli Alessandro Sibilio, il quattrocentista Edoardo Scotti, Vittoria Fontana nei 100 metri e anche Zaynab Dosso e Anna Polinari, selezionate per le staffette di Tokyo (rispettivamente 4x100 e 4x400). Comunque, nella gara dei 200 metri, spicca tra questi privilegiati olimpionici Dalia Kaddari (atleta classe 2001 cresciuta alla Tespiense Quartu e ora al Gs Fiamme Oro della Polizia di Stato), riuscita pochi giorni fa a confermare il titolo italiano assoluto su questa distanza e quest’anno capace di migliorare più volte il proprio personale portandolo a 22.86 e imponendosi anche alla ribalta a livello internazionale sia nel Golden Gala Pietro Mennea sia nella Coppa Europa per nazioni in Polonia.

Nel giavellotto il primatista sardo assoluto (misura di 73,06 ottenuta nel 2020 ) Jhonatam Maullu si presenta con il recente 72,30 e potrebbe sicuramente migliorare ancora e puntare alla prestigiosa finale (come gli riuscì nella rassegna continentale U20).

Sempre a Tallinn sono in programma, nella settimana successiva, dal 15 al 18 luglio, anche gli Europei under 20. Il vicedirettore tecnico per il settore giovanile Antonio Andreozzi proprio questi giorni ha comunicato i convocati per i Campionati Europei under20 con ben 88 atleti selezionati ( 43 uomini e 45 donne) Tra di loro il sassarese campione italiano junior del salto in alto Massimiliano Luiu (Libertas Sassari) che si presenta con l’accredito del nuovo personale di 2,16, misura con cui ha eguagliato il record sardo di categoria che apparteneva a Eugenio Meloni. Anche per lui è valido il discorso fatto per Maullu con la concreta possibilità (stanti le favorevoli condizioni meteo che in questa specialità del salto in alto influiscono notevolmente) di poter migliorare ancora e guadagnarsi una prestigioso finale tra i primi 8.