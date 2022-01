Indoor ad Iglesias: buon esordio per Renolfi, Imprugas, Diallo, Porcu.

Ad Ancona Elisa Marcello bene sui 60 e 200 allieve

(robyspezzigu) Con le vittorie in finale di Patricia Amalia Imprugas (Amsicora) e di Cheick Sadibou Diallo (Ichnos Ss) nei 60 metri e il buon ritorno di Leonardo Porcu (Atl.Oristano), capace di vincere con 8.51 nei 60 Hs e di firmare il miglior tempo nelle qualificazioni dei 60 metri con 6”99, inizia abbastanza bene la stagione delle indoor sarde. La due giorni di gare dell’ìmpianto Ceramica di Iglesias, iniziata con le prove dei salti ieri pomeriggio e proseguita stamattina con le gare di corsa, ha offerto un buon segnale di vitalità dell’atletica isolana al coperto. Intanto ad Ancona, ottimo esordio nella categoria allieveU18 per Elisa Marcello (Atl.Valeria Decimomannu) che nel corso di un meeting nazionale ha fatto segnare il personale dei 200 con 25.94 e poi quello dei 60 con 7.79 .

Sabato ad Iglesias, interessanti risultati soprattutto nelle prove del lungo. Bene il campione italiano Daniele Renolfi (Dinamica Sardegna, 7,24 di accredito) che si è imposto con la misura di 7,14 ma con una serie di salti oltre i 7 metri (7,13 – 7,00 – 7,03 - 7,02 – 7,12 – 7,14). Nella prova donne ha vinto con 5,32 metri l’allieva Eleonora Serra (Tespiense Quartu),classificata a pari merito con Matilde Bacco (Bracco Atl. Milano, accredito di 6,07), in virtù della seconda migliore misura: 5,27 contro 5,24. Buona la serie dell’allieva di Italo Perra: 5,27, 5,32, 5,20 e tre salti nulli. Sempre nel lungo brilla la cadetta classe 2008 Laura Frattaroli (Quelli che l’atletica) volata al nuovo personale di 5,15. Sempre sabato Luca Barbini (cagliaritano dell’Atl.Lecco) tre nulli nell’asta alla misura d’ingresso di 4,40 mentre lo junior Marco Casu (Sulcis Carbonia) si è aggiudicato il salto in alto con 1,90.

Tante buone cose anche nella giornata odierna nelle prove di corsa dove il ritorno in campo del promettente classe 2002 (primo anno nella categoria promesse) Leonardo Porcu (Atl.Oristano) è stato contrassegnato dal miglior tempo in batteria con 6.99 nei 60 metri piani e poi il successo con 8.51, a pari tempo con Enrico Benuzzi (Pontevecchio Bologna) sugli ostacoli. Sempre nei 60 Hs vittoria per Rachele Pilo (Amsicora) con 10.12. Nelle attese e partecipate prove dei 60 piani le finali vedevano prevalere il sassarese Cheick Sadibou Diallo (Ichnos Ss) con 6.96 (7.05 in qualifica) davanti a Riccardo Unali (Delogu Nu) e Daniele Gessa (Isolarun) 7.20 e 7.22 e quarto con 7.27 Marco Dario Muscas (Gonone Dorgali). 7.25 in finale 2 per lo junior Maurizio Cabras (Oristano). Tra le donne Patricia Amalia Imprugas (Amsicora) dopo aver fatto segnare con 7.90 il miglior tempo delle qualifiche in finale riusciva a migliorarsi ancora con 7.89 precedendo la veterana Daniela Lai (Cus Cagliari, 7.95) e l’allieva Irene Carroni (Atl.Orani, 8.02). In finale 2 l’algherese Silvia Cherchi (Delogu Nu) vinceva con 8.08.

Buone cose anche nelle categorie giovanili dei cadettiU16 dove nei 60 metri piani a mettersi in mostra sono stati i due classe 2008 Salvatore Mutzette (Atl.Sport e Vita) e la già citata Laura Frattaroli. Mutzette si è imposto con 7.79, precedendo Stefano Mureddu (Tespiense Quartu) e Francesco Alpigiano (Atl.Sport e vita) con 7.81 e 7.85, mentre Frattaroli ha sfrecciato andando a vincere con il buon 8.11 davanti alle nuoresi Laura Monne (Atl.Sport e vita) e Maya Sciolti (Nugoro Track end field) con 8.59 e 8.71.

Dominio nuorese nelle prove dei 60 hs di questa categoria. Tra i cadetti conferma per Francesco Alpigiano, capace di vincere con 9.09 precedendo Salvatore Mutzette, mentre tra le cadette Laura Monne (Atl.Sport e vita ) ha preceduto Maya Sciolti (Nugoro Track end field) con 10.41 contro 11.28.

16 Gennaio 2022