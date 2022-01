Indoor: ad Ancona Lai sfreccia nei 60

Ad Iglesias assegnati i titoli regionali assoluti al coperto

23 Gennaio 2022

(robyspezzigu) Grande risultato tecnico di livello internazionale per il velocista oristanese Luca Lai che al Palaindoor di Ancona nella gara di finale dei 60 metri ferma i cronometri sul tempo di 6.56, record personale migliorato di un centesimo, miglior prestazione nazionale stagionale, sesto tempo all-time italiane, primo nelle liste europee di una stagione appena iniziata e quinto al mondo su questa gara. La gara dei 60 metri di Ancona è stata ricca di emozioni e spunti tecnici di alto livello con tre velocisti che hanno firmato risultati di valore internazionale.

In finale Luca Lai (sprinter sardo 29enne dell’Athletic Club 96 Alperia) dopo aver fatto segnare 6.62 in batteria (dove Giovanni Galbieri era stato il più veloce con 6.60 migliorando il personale di un decimo dopo 4 anni, per poi rinunciare alla finale) sfreccia in 6.56, diventando primo nelle liste europee. Alle sue spalle Chituru Ali (Fiamme Gialle) in 6.61 (anche per lui personale di 6.68 nettamente migliorato). Tutti e tre vanno sotto lo standard per i prossimi Mondiali indoor di Belgrado (18-20 marzo), fissato a 6.63. Sempre ad Ancona splendida vittoria per il sassarese Massimiliano Luiu (Libertas Sassari) nel salto in alto assoluto con la misura di 2,16. Con questa misura ha superato Mattia Furlan con 2,12 e il cagliaritano primatista sardo assoluto Eugenio Meloni (Carabinieri Bo), terzo con 2,10.

Sempre per gli atleti sardi impegnati nella penisola a Torino nel corso dei campionati piemontesi ottima vittoria nel salto in lungo con la misura di 7,35 per il nuorese Elias Sagheddu (cresciuto nella Delogu e ora Sisport Torino). Sempre nelle prove al coperto nella penisola a Padova bene nella prova del lancio del peso la primatista sarda Elisa Pintus (Cus Cagliari) e la compagna di squadra Pamela Mannias, seconda e terza con le misure di 13,62 e 13,30. Nella stessa gara secondo posto per l’allievo Nicolò Carta (Olympia Villacidro) con 11,03. Sempre a Padova nuovo personale per l’allievo Mattia Soi (Isolarun) negli 800 con 2:00.5. Abbastanza bene il sassarese Daniele Pisanu (Delogu Nuoro) a Bergamo con 7.14 e 7.09 nei 60 metri e a Padova 2:07.27 e 2:11.03 negli 800 per Carlo Pibiri e Michele Murgia.

Rimanendo alle indoor vediamo i campionati sardi assoluti, disputati sabato e domenica nell’impianto coperto Ceramica di Iglesias. Nella gara tecnicamente più interessante dei 60 metri donne la campionessa sarda dei 100 e 200 metri Giulia Mannu (Delogu Nuoro) ha ribadito la sua superiorità in campo isolano.

Per lei miglior tempo nelle qualifiche con 7.83, davanti a Camilla Pitzalis e Cinzia Piras (entrambe Cus Cagliari, 7.87 e 7.88) e Patricia Amalia Imprugras (Amsicora,7.89) e poi primo posto in finale con 7.76 davanti a Piras e Imprugas con 7.84 e 7.87 e Pitzalis quarta in 7.88. Nella prova maschile dominio assoluto di Leonardo Porcu (Atl.Oristano) con 7.01 in batteria e poi 6.96 in finale, dove ha preceduto Daniele Desogus (Gonone Dorgali) e Daniele Gessa (Isolarun) con 7.18 e 7.20. Nella prova dei 60 hs Federica Loi (Cagliari Atletica) ha vinto gara e titolo con 9.08 davanti alla junior Silvia Aru (Cus Ca, 9.62) e Rachele Pilo (Amsicora, 9.67) e tra le allieve 9.83 per Giulia Marongiu (Sulcis Carbonia). Nelle gare della giornata di sabato dedicate ai salti Daniele Renolfi (junior della Dinamica Sardegna) si è imposto nel lungo con 7,08 e tra le donne successo dell’allieva Eleonora Serra (Tespiense) col nuovo personale di 5,38 su Martina Carboni e Camilla Pirisi (entrambe Ichnos SS) con 4,92 e 4,91. Nel triplo Daniela Lai con 11,88 contro 11,82 precede la compagna di squadra della Cagliari Atletica, Alessia Farci e Paolo Caredda (Amsicora) ha la meglio sul fratello Giacomo (Gonone Dorgali) con 13,41 contro 13,22.



