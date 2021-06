Il Lago di Corsa. Comunicato Urgente Società Organizzatrice. I dettagli della Manifestazione e gli Iscritti

Comunicato Stampa Olympia Villacidro in merito alle procedure gara e pre-gara

l’Olympia Villacidro è pronta ad accogliere 700 atleti per il “LAGO di CORSA – Special Edition” che il 2 giugno parteciperanno a questo evento (unico nel suo genere dopo la ripresa) che si presenta con il nuovo percorso di 10,5 km. La Società Organizzatrice ritiene molto importante che tutti gli atleti ed i partecipanti all'evento siano informati sulle nuove procedure e disposizioni. Il ritrovo è previsto alle ore 8 in località SAN SISINNIO a 3 km dal centro abitato di Villacidro (su google maps t.ly/Ab0C). Le nuove disposizioni mettono in evidenza tra le varie indicazioni anche l'apparato logistico organizzato ed in particolare: aree parcheggi per oltre 500 auto, 2 ambulanze, servizio antincendio, bagni chimici, punto ristoro con caffè bibite e panini. Tutti gli atleti dovranno presentare l’autocertificazione Covid, saranno valide le prescrizioni del distanziamento, del divieto di assembramento e l’obbligo della mascherina. E’ possibile l’accesso anche agli accompagnatori in quanto il parco di San Sisinnio è un’area pubblica, sede ideale per passeggiate e pic nic. Maggiori informazioni sono disponibili:

01 Giugno 2021