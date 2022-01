Iglesias campionati Regionali indoor, Sassari Strada ed Arborea Campestre, le gare del fine settimana

Di Roberto Spezzigu

20 Gennaio 2022

I campionati sardi assoluti indoor a Iglesias sabato e domenica caratterizzeranno l’intenso fine settimana agonistico dell’atletica leggera sarda che prevede anche la gara di corsa su strada di Sassari e il cross di Arborea.

Campionati sardi Indoor 2022 Iglesias

Occhi puntati quindi principalmente sull’impianto coperto iglesiente in località "Ceramica" dove, sabato con inizio gare alle ore 15 e domenica con inizio alle ore 11, si assegneranno i titoli sardi assoluti indoor 2022.

Nella giornata di sabato toccherà ai salti dove principali protagonisti saranno nel triplo Daniela Lai e Alessia Farci ( passate quest’anno nelle fila della Cagliari Atletica e con i buoni accrediti di 12,68 e 12,41 metri) e Paolo Caredda ( ritornato all’Amsicora e con 15,26 di accredito). Nel lungo lo junior Daniele Renolfi (Dinamica Sardegna) si presenta in pedana con 7,24 di accredito e sembra nettamente favorito per la vittoria e il titolo sardo mentre tra le donne si contenderanno successo e titolo sardo l’allieva Eleonora Serra (Tespiense Quartu) e la junior Martina Carboni (Ichnos SS) che si presentano con 5,33 e 5,12 di accredito .

Molto più interessanti si annunciano le sfide dell’impianto Ceramica di Iglesias di domenica . Nelle affollate prove sui 60 metri piani tra le donne esordirà la campionessa sarda dei 100 e 200 Giulia Mannu (Delogu Nu) e sulla carta avrà sicuramente come principali avversarie Daniela Lai (7”78 di accredito), Cinzia Piras (quartese passata nelle fila del Cus Cagliari), Patricia Amalia Imprugas (Amsicora, vincitrice i questa prova lo scorso weekend con 7”89),Marta Collu (Cagliari Atletica, 7”88), l’allieva Irene Carroni (Atl.Orani), la quattrocentista Camilla Pitzalis (Cus Ca) e l’allieva classe 2006 Emma Manconi (Ichnos SS).

Nella stessa prova maschile pronostici per Leonardo Porcu (Atl.Oristano) che doppierà anche sui 60 ostacoli (6”90 e 8”51 di accredito) gara quest’ultima dove tra le donne ci sarà l’interessante sfida tra Federica Loi (anche lei neoacquisto della Cagliari Atletica) e la junior Silvia Aru (passata dall’Atl.Oristano al Cus Cagliari) che si presentano con 8”92 e 9”29 di accredito.

Sassari corsa su strada e campestre Arborea

Il fine settimana regala anche due prove di corsa con la gara di corsa su strada a Sassari dove, domenica mattina con inizio gare alle ore 10 (partenza in contemporanea dallo Stadio dei Pini Tonino Siddi per la prova agonistica e non agonistica), è in programma la Sassarincorsa. La manifestazione, organizzata dalla Fidal provinciale con la Trail&Road Runners e la collaborazione dell’Uisp, si svolgerà sulla distanza di 6500 metri con attraversamento di quasi tutta la città, passando per Viale Sicilia, corso Vittorio Emanuele , Piazza Azuni, Viale Italia, Via Monte Grappa, Viale San Pietro, Via delle Conce, Corso Vico, viale Sicilia e Via A.Cervi, prima di far rientro per l’arrivo nell’impianto di atletica cittadino. Prevista anche per la prova agonistica sui 6500 metri una numerosa e qualificata presenza dove spiccano tanti protagonisti della recente gara regionale di Buddusò come la vincitrice di questa prova Alice Capone (Triathlon Team SS), Veronica Pala (Ichnos SS), Elena Fratus (Atl.Porto Torres), i gemelli Alessandro, Mattia e Andrea Careddu ( protagonisti delle gare junior dell’Atl.Porto Torres),l’altro bravo junior Andrea Scanu(Triathlon Team SS) , l’inossidabile veterano delle multidiscipline Fabrizio Baralla, Antonio Carta (Atl.Porto Torres, vincitore del cross di Sassari a dicembre), Lorenzo Vigliotta, Filippo Capone e l’allievo vincitore a Buddusò, Michele Loi (Triathlon Team SS).

A Arborea sarà la pluriprimatista sarda Claudia Pinna (sangavinese del Cus Cagliari dominatrice indiscussa da decenni del panorama isolano del mezzofondo) a vestire i panni della protagonista assoluta nella gara di corsa campestre , sempre domenica, del Cross Smile Arborea-Memorial Giorgio Sar-La scuola per lo sport.

La manifestazione, in programma sempre domenica nella Pineta demaniale Ente Forestas della Strada Mare 28, oltre la Pinna vedrà in gara nella prova assoluta donne di 4000 metri anche Simona Pili (Atl.4 Mori), Roberta Ferru (Cagliari Atletica), Leonarda Cantara (Monte Acuto Marathon) e la brava junior vincitrice della prova di Buddusò, Giulia POrcu (Atl.Orani). Nella gara maschile sui 6000 metri il sangavinese Federico Ortu (Cus Sassari) sembra godere dei favori del pronostico assieme a Mario Lagana (ISGP Maracalagonis ) e sarà da seguire il ritorno in gara della cadetta Alice Vicari (ora tesserata Cus Ca).