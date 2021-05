Giuseppe Spanedda confermato alla guida Regionale del Gruppo Giudici di Gara

Riconfermato a capo del GGG per la Regione Sardegna

10 Maggio 2021) - Giuseppe Spanedda è stato nominato, dal Responsabile Nazionale GGG Pier Luigi Dei, Fiduciario Regionale del Gruppo Giudici di Gara Sardegna per il quadriennio 2021-2024. Le recenti votazione in seno all'organismo arbitrale sardo che si sono svolte il 3 maggio scorso per l'elezione dei Componenti del Consiglio Regionale dei GGG, avevano indicato in Giuseppe Spanedda il candidato che aveva raccolto il maggior numero di consensi. Molto conosciuto ed apprezzato nell'Atletica Regionale e Nazionale per le sue competenze e conoscenze dei Regolamenti Federali, "Gepi" Spanedda, continua ad essere un punto di riferimento per le nuove generazioni dei Giudici di Gara ai quali ha trasmesso e trasmette i suoi preziosi consigli e suggerimenti frutto della sua lunga esperienza e competenza nel settore. Nominato Giudice di Gara nel 1976, ha iniziato il suo percorso a conclusione di una lunga militanza atletica proseguita comunque fino al 1983 tra i Senior Master nei quali ha svolto il ruolo di coordinatore per delega del Comitato Regionale Sardo. Con questa riconferma "Gepi" Spanedda porta a tre i mandati consecutivi di Fiduciario Regionale del GGG a cui bisogna aggiungere 2 anni di regenza. Vice Fiduciario del GGG è stata nominata Antonella CANNAS. Si allega la circolare nazionale di nomina.