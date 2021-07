Europei under 23: Kaddari in semifinale

A Tallinn la velocista quartese supera il primo turno nei 200 metri mentre Jhonatam Maullu non accede alla finale del lancio del giavellotto. Poca fortuna per gli under 18 isolani ai tricolori di Rieti.

09 Luglio 2021

(robyspezzigu) Subito bene Dalia Kaddari ai Campionati Europei under 23 di Tallinn, con passaggio del primo turno sui 200 metri in completa scioltezza, mentre si ferma alle qualifiche del lancio del giavellotto l’avventura dell’oristanese primatista sardo assoluto campione italiano U23 Jhonatam Maullu (Dinamica Sardegna).

Stamane alla rassegna continentale Under 23 della capitale dell’Estonia la sprinter quartese Kaddari, recentemente confermatasi campionessa italiana assoluta dei 200 metri, ha subito messo in chiaro che correrà per il podio e per la vittoria assoluta. La sua prima uscita nei 200 metri ai Campionati Europei U23 di Tallin ha visto l’allieva di Fabrizio Fanni (atleta classe 2001 cresciuta alla Tespiense Quartu e ora al Gs Fiamme Oro della Polizia di Stato, quest’anno capace di migliorare più volte il proprio personale portandolo a 22.86 e imponendosi anche alla ribalta a livello internazionale sia nel Golden Gala Pietro Mennea sia nella Coppa Europa per nazioni in Polonia) imporsi in scioltezza nell’ultima batteria con 23.24 (+0.6) davanti alla lituana Akvole Andriukaityte, 23.48. Per lei terzo tempo complessivo dietro la francese Gemina Joseph, 23.13 (-0,4), e la tedesca Sophia Spazzatura, 23.15 (-0,4).

Oltre la sarda Kaddari proseguono l’avventura europea anche le altre azzurre impegnate in questa gara dei 200, con Eleonora Ricci seconda nella propria gara in 23.66 (-0.4) e Aurora Berton terza in 23.70 (-0.4). Tutte domani sono attese alle semifinali e poi alla eventuale finale delle 20,45.

E’ finita invece nelle qualifichela prova del giavellottista primatista sardo assoluto (misura di 73,06 ottenuta nel 2020 ) Jhonatam Maullu. Presentatosi in pedana con il recente 72,30 Maullu dopo un primo lancio a 68,61 ha fatto volare il suo attrezzo prima a 68,91 e poi alla misura di 70,59 con cui ha chiuso la sua prova sfiorando di poco la qualificazione tra i primi 12 ammessi alla finale.

Poca gloria anche per gli atleti sardi impegnati allo Stadio Raul Guidobaldi di Rieti nei Campionati Italiani AllieviU18. La prima giornata ha visto l’eliminazione dei rappresentati isolani dei 100 metri con Irene Carroni (Atl.Orani) autrice di 12.97 (+0,9), Daniele Bianco e il compagno dell’Atl.Oristano Maurizio Cabras autori di 11.41 (-0,9) e 11.43 (-2,7). Misura di 40,31metri nel lancio del martello per Annunziata Cattolico (Libertas Campidano) mentre Anastasia Cois (Quelli che l’Atletica) ha chiuso con 1:09.94 la prova dei 400Hs.In serata Manuel Cossu (Pod. San Gavino) ha chiuso la sua prova sui 2000 metri siepi con il tempo di 6:39.88.