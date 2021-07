Europei under 20: Luiu fuori dalla finale

Per l'altista sassarese un'eliminazione che brucia, decretata dagli errori a quota 2,10 e 2,13

(robyspezzigu) Due errori alla misura di 2,13 (superati al terzo terntativo), preceduti da uno alla misura precedente di 2,10, costano all’altista sassarese più volte campione italiano Massimiliano Luiu l’eliminazione al primo turno di qualificazione dei campionati europei Uder 20 di Tallin. Impegnatooggi nella pedana del Kadriorg Stadium della capitale estone di Tallin l’atleta sardo (allievo di Crescenzio Carboni alla Libertas Sassari), prima di fermarsi con tre nulli alla misura di 2,16 che gli avrebbe garantito l’accesso alla finale di sabato tra i primi 12, ha mostrato una piccola incertezza al primo tentativo con l’asticella posta a 2,10, misura poi superata alla seconda prova. Poi il turno successivo a 2,13 diventava uno scoglio fatale per tanti. Per Luiu ancora due errori e il salto buono solo alla terza prova prima di passare ai 2,16 che falcidiava la qualificazione dei partecipanti con soli 7 atleti capaci di superare questa misura. Gli altri 5 finalisti venivano quindi scelti tra quelli che avevano, compreso Luiu, superato i 2,13 (ben 7 per 5 posti) con classifica in base agli errori commessi. Purtroppo per Luiu la classifica lo vedeva finire al 13° posto e primo degli esclusi mentre passava il turno con questa misura l’altro italiano, l’allievo Mattia Furlani. Per l’altista sassarese più volte campione italiano Massimiliano Luiu, presentatosi nella pedana di Tallin con l’accredito del personale di 2,16, misura con cui quest’anno ha eguagliato il record sardo di categoria che apparteneva a Eugenio Meloni, rimane la soddisfazione di essere comunque competitivo tra gli under 20 anche a livello internazionale ed è una vera disdetta che questa finale continentale sia sfuggita per un’inezia . La sua stagione agonistica outdoor 2021 non è comunque conclusa perché l’atleta sardo ha realizzato anche il minimo per i mondiali di categoria under 20 in programma a Nairobi in Kenia dal 17 al 20 agosto. Una buona occasione per potersi immediatamente rifare prima di pensare alla chiusura della stagione 2021 e pensare al passaggio alla categoria superiore delle promesse U23.