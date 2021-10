Domenica si gareggia ad Alghero e Santadi

In programma l'Alghero Half Marathon e i 10 km su strada e, a Santadi; il Trofeo delle Province di Tetrathlon

07 Ottobre 2021

(robyspezzigu) Le sfide del tetrathlon ragazzi a Santadi per le gare su pista e per gli appassionati sardi della corsa la quarta edizione della Alghero Half Marathon con due prove sulla mezza maratona e dei 10 Km con due prove partecipate e di sicuro interesse. Questo quanto ci riserva il fine settimana agonistico dell’atletica leggera sarda che, in un clima oramai autunnale di fine stagione e in vista della chiusura delle gare outodoor su pista con la Rassegna Regionale Giovanile in programma a Decimomannu a fine ottobre, propone due interessanti appuntamenti nei capi opposti della nostra isola.

Alghero Half Marathon e 10 KM

Tanti i protagonisti del mondo della corsa isolana attesi a Alghero per domenica dove, con inizio gare previsto per le ore 9,30 dalla centrale Piazza Sulis, andrà in scena la 4^ Alghero Half Marathon e i Diecimila di Alghero. Tecnicamente molto interessanti si annunciano le due sfide sui 10 Km dove tra le donne spicca la presenza della pluriprimatista sarda del mezzofondo Claudia Pinna (sangavinese in forza da tantissimi anni al Cus Cagliari). La rientrante Elena Fratus (Atl.Porto Torres) e la triatleta Maria Elena Mura (Triathlon Team Sassari) sembrano le più probabili e possibili avversarie.

Molto più incerta si presenta invece la gara del maschile dove saranno al via, per una prova che si annuncia combattuta e corsa su buoni ritmi, Gabriele Motzo (Isolarun), il bravo junior Francesco Mei (Atl.Olbia), il ploaghese Simone Pulina (Ichnos SS), il sangavinese Federico Ortu (Cus SS), Lorenzo e Valeriano Vigliotta (Atl.Porto Torres e Libertas Sassari), Tiziano Melis (Buddusò) e lo specialista veterano del triathlon capace di esprimersi bene anche nella corsa Fabrizio Baralla (Triathlon Team SS) .

Nella prova delle mezza maratona sulla classica distanza dei 21,097 Km tra gli uomini parte con i favori del pronostico Oualid Abdelkader (Cagliari Marathon). Dovrà guardarsi dal compagno di squadra Claudio Solla, dal triatleta sassarese Filippo Capone (Triathlon Team SS), da Kassou Djitte (Porto Torres), da Roberto Melis (Cagliari Atletica), Andrea Porta (Olympia Villacidro), Piermario Fois (CCRS Sorso) e qualche altro.

La specialista sassarese delle multidiscipline Alice Capone (Triathlon Team SS) sembra la grande favorita della prova dei 21,097 Km donne con Simona Longu (Olimpia Bolotana), Leonarda Cantara (Monte Acuto Marathon) e Patrizia Mureddu (Atl.Ozieri) che correranno per le altre posizioni di vertice.

Tetrathlon a Santadi

Interessanti gare giovanili su pista, sempre domenica al campo Comunale di Santadi con inizio gare alle ore 11, con la finale regionale del Trofeo Nazionale delle Provincie di prove multiple, manifestazione riservata alle rappresentative provinciali delle categorie ragazziU14. In una intensa mattinata agonistica i giovani rappresentanti delle 4 provincie storiche di Sassari, Cagliari, Nuoro e Oristano si confronteranno nelle due prove del Tetrathlon A (60 mt piani, salto in lungo, lancio del peso Kg 2 e 600 metri) e Tetrathlon B (60 mt ostacoli, salto in alto, lancio del vortex e 600 metri). Classifica finale regionale per provincia, redatte in base ai punteggi delle tabelle di categoria, date dalla somma dei migliori tre punteggi ottenuti da tre diversi atleti per ogni tetrathlon.