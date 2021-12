Domenica la Cagliari Respira. di Roberto Spezzigu

13 edizioni della Mezza Maratona di Cagliari

02 Dicembre 2021

Cagliari. Tredicesima Crai Cagliari Respira che si annuncia come una gara dai contenuti tecnici e agonistici più che interessanti con il record di oltre 700 partecipanti e pronti a schierarsi al via una serie di atleti di buon livello provenienti da oltre Tirreno e alcuni dei migliori specialisti isolani .

La Mezza Maratona di Cagliari 2021 -Memorial D.Serra, in programma per domenica mattina e organizzata dalla Cagliari Marathon con partenza prevista alle ore 10 in Viale Diaz in prossimità della Piazza Marco Polo, dopo lo stop del 2020 riparte con la certezza di voler recitare un ruolo di primissimo piano nel panorama delle corse su strada isolane e non solo.

Sulle strade del capoluogo isolano domenica sulla classica distanza dei 21,097 Km a darsi battaglia saranno proprio in tanti e folta è anche la possibile lista dei pretendenti al successo finale. Successo che nell’ultima edizione del 2019 vide tagliare per primi il traguardo il marocchino Chakib Lachgar con 1h06’31” e con 1h18’ Nikolina Sustic, atleta croata che sostituì nell’albo d’oro la pluriprimatista sarda e plurivincitrice di questa gara Claudia Pinna (detentrice del primato della prova con 1h15’46” stabilito nel 2018 mentre tra gli uomini il record è del keniano Eric Kipkemei Chirchir con 1h05’46” stabilito nel 2010).

Tra gli uomini la 13^ Crai Cagliarirespira 2021 vede iscritti in veste di top runner Khalid Jbari e Mohamed Hajjy e con gli isolani Oaulid Abdelkader (vincitore delle due prime edizioni nel 2008 e 2009) e Claudio Solla (entrambi Cagliari Marathon) in veste di possibili outsider assieme al pugliese Pasquale Rutigliano. Tra le donne a vestire le vesti di favorite saranno invece la sassarese specialista del triathlon Alice Capone (Triathlon Team SS, recente vincitrice a Orani nel Trofeo Sant’Andria e del massacrante Ironman 70.3 di Santa Margherita di Pula) e l’alaese Raimonda Nieddu (portacolori della Cagliari Marathon). Quest’ultima in questi ultimi anni ha migliorato notevolmente i propri personali su pista e sulle strade della città dove vive da anni punta decisa alla vittoria e a un risultato cronometrico di prestigio.