Domani Moro e Mannu a Cagliari

I primattori della velocità isolana 2021 domani pomeriggio nuovamente in gara allo Stadio dell'Atletica di Cagliari.

09 Luglio 2021

(robyspezzigu) Il primatista sardo assoluto dei 100 metri Antonio Moro (Delogu Nu) e la compagna di squadra campionessa sarda dei 100 e 200 Giulia Mannu saranno i principali attesi protagonisti delle gare su pista isolane del fine settima. Il weekend agonistico dell’atletica leggera sarda propone due interessanti appuntamento domani a Cagliari e domenica a Nuoro.

Allo Stadio Comunale dell’Atletica di Cagliari, inizio gare alle ore 17,30, domani andrà in scena una manifestazione su pista con prove interessanti soprattutto nello sprint dove dopo i campionati italiani assoluti ritorna in gara il nuorese Antonio Moro sia nei 100 che nei 200 metri. Nelle stese prove la regina isolana 2021 della velocità Giulia Mannu dovrà vedersela con un gruppo di agguerrite avversarie come Francesca Verdecchia, Patricia Amalia Imprugas, Cinzia Piras, Daniela Lai e varie altre. Da seguire anche la gara dei 3000 metri del campione italiano junior Riccardo Spanu (Isolarun), nel triplo di Paolo Caredda, nei 400 di Mattia Piredda e Matteo Mocco e di Sofia Atzeni nel martello.

Domenica invece si gareggia, inizio gare alle 9,30, al Campo Tommaso Podda di Nuoro dove è in programma la 7^ manifestazione provinciale riservata alle categorie ragazzi, cadetti e assoluti agonisti e per i master (valide come circuito Master Stadio 192).