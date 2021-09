Decimo: Caddeo e Soi brillano nei 600

E sulla stessa distanza delle altre categorie bene anche Murgia, Marongiu, il piccolo Soi e Marzeddu.

18 Settembre 2021

(alefloris) Sono state quelle sui 600 metri le gare agonisticamente più valide del 1° Trofeo Nuova Atletica Sardegna, spumeggiante manifestazione disputata questo pomeriggio allo Stadio di Decimomannu e dedicata prevalentemente alle prove spurie. Tripletta per il Cagliari Marathon Club tra le donne con Matilde Caddeo, per la prima volta in gara sulla distanza, che porta al traguardo in 1:42.56 le compagne Francesca Littera, 1:43.17, e Viola Casciu, 1:43.57. Tra gli uomini lotta serrata tra gli allievi Mattia Soi (Isolarun) e Alessandro Lecca (Olympia Villacidro) che chiudono nell’ordine entrambi all’abbondante personale in 1:26.22 (prec. 1:31.18) e 1:27:49 (prec. 1:49.31).



Nei 300 metri Gianmatteo De Furia (Cagliari Marathon Club) si migliora in 36.07 (aveva 37.22) precedendo Giovanni Rullo (Monte Arci Marrubiu), 36.97, Simone Fantuzzo (Isolarun), 38.07, e William Gessa (Gr. Pol. Dil. Assemini), 38.10. Tra le donne Giorgia Silesu (Monte Arci Marrubiu) si migliora vincendo nettamente in 43.00 (aveva 43.63). Nella prova veloce degli 80 metri, purtroppo con vento sfavorevole, la campionessa Giulia Mannu (Delogu Nuoro) si accontenta di un 10.11 (-1.1) per battere nettamente Silvia Maria Corrias (Amsicora), 11.20. In campo maschile l’iglesiente Marco Dario Muscas (Gonone Dorgali) fa 9.41 (-1.2) su Nicolo Aresti (9.46). In altra serie Andrea Fantuzzo (Isolarun) chiude in 9.76 (-2.3) su Francesco Cois (Atl. Iglesias), 9.86.



In apertura di pomeriggio, nei 3000 metri di marcia Stefano Cicalò (Gonone Dorgali) aveva tagliato il traguardo in 13:18.46, l’allieva Claudia Cara (ISDGP Gonnostramatza) in 15:59.34 e la cadetta, primatista isolana, Valentina Pedditzi (id) in 15:59.34.

Continuiamo con gli under 16 che hanno visto il solito Leonardo Concas (Olympia Villacidro) aggiudicarsi gli 80 metri in 10.02 (-2.6) su Giorgio Spanu (Monte Arci Marrubiu), 10.28, e Stefano Casciello (Atl. Valeria Decimomannu) dominare i 300 metri in 38.80. Nei 600 metri meritati successi per Matteo Murgia (Olympia Villacidro), 1:13.17, e Aurora Marongiu (Nuova Atl. Sardegna Decimomannu), 1:49.14. Citiamo anche la doppietta dell’Isolarun nei 600 metri under 14 grazie ad Emanuele Soi (1:45.11) e Anna Marzeddu (1:58.70).

