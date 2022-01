Cross e Indoor, le manifestazioni del fine settimana. Di Roberto Spezzigu

In gara a Buddusò per il Cross ed a Iglesias per le Indoor

Sassari. Dopo la parentesi iniziale del 6 gennaio a Dolianova la stagione agonistica dell’atletica leggera sarda entra nel vivo con un intenso e interessante fine settimana con gare regionali di corsa campestre domenica a Buddusò e due manifestazioni indoor sabato e domenica a Iglesias.

Corsa campestre a Buddusò

A Buddusò domenica, nel suggestivo scenario del complesso archeologico di Loelle con inizio gare alle ore 10, per la prima assoluta dell’atletica regionale in questa località è in programma la 2^ prova del campionato sardo di cross -Festival del Cross. La manifestazione, organizzata dall’Atl.Buddusò in collaborazione con l’amministrazione comunale e la Fidal Sardegna, sarà valida come prima prova del campionato sardo di società del settore assoluto maschile e femminile e delle categorie allieviU18 e juniorU20. All’ombra del maestoso nuraghe di Loelle tante le prove di interesse sotto l’aspetto tecnico agonistico, a partire dalla gara assoluta dei 10 Km maschile con al via il vincitore della gara di Dolianova, Gabriele Motzo (Isolarun),i fratelli Salvatore e Francesco Mei (campione regionale di cross 2021 assoluto e junior dell’Atl.Olbia), Oualid Abdelkader, Claudio Solla e Michele Merenda (alfieri della Cagliari Marathon pronti all’assalto al titolo sardo di società), Stefano Floris (Cagliari Atletica), il veterano del triathlon sardo Fabrizio Baralla e il compagno Filippo Capone (Triathlon Team SS). Nella prova assoluta donne sugli 800 metri la triatleta Alice Capone (Triathlon team SS) gode dei favori del pronostico su Elisabetta Orru, Roberta Ferru (Cagliari Atletica) e Veronica Pala (Ichnos SS). Da seguire anche le prove giovanili con gli junior Stefano Ferreri (valido ottocentista dell’Atl.Olbia all’esordio nella categoria), i gemelli Alessandro, Andrea e Mattia Careddu (atl.Porto Torres) e Giulia Porcu (Atl.Orani, anche lei all’esordio nella categoria). Interessanti anche le sfide della categoria allievi Emanuele Podda (Isolarun) favorito nella gara sui 5000 metri e Gioia Trecco (Atl.Olbia) e Giulia Carta (Isolarun) in quella dei 4000 metri e un occhio di riguardo merita il cadetto Matteo Mura (Guerrieri del Pavone), dominatore del mezzofondo U16 sardo nel 2021 e atteso alla riconferma nella stagione in corso.





Indoor Iglesias

Sabato e domenica nell’impianto Ceramica di Iglesias inizia nel migliore dei modi la stagione delle indoor sarde con i salti sabato pomeriggio (con inizio alle ore 16) e le prove di corsa domenica (inizio gare alle ore 11). Sabato nelle prove del lungo ci sarà il campione italiano Daniele Renolfi (Dinamica Sardegna, 7,24 di accredito) e poi provenienti dalla penisola le promesse classe 2002 Matilde Bacco (Bracco Atl. Milano, accredito di 6,07) e Erica Fabris (Pontevecchio Bologna, 5,61). L’atletica sarda avrà l’allieva Eleonora Serra (Tespiense Quartu) con 5,33 di accredito. In gara anche Luca Barbini nell’asta (4,81 di accredito), nell’alto lo junior Marco Casu (Sulcis Carbonia, 1,95) e poi la promettente cadetta Laura Frattaroli (Quelli che l’atletica) che si presenta nel lungo con 4,92 di accredito ma pronta a volare oltre i 5 metri.

Domenica le prove di corsa vedranno il ritorno in campo del promettente classe 2002 (primo anno nella categoria promesse) Leonardo Porcu (Atl.Oristano), impegnato sia sui 60 metri piani che sugli ostacoli, della valida compagna junior Silvia Aru (anche lei reduce da una travagliata stagione 2021) sui 60 Hs (9”29 di accredito). Di sicuro interesse le sfide sui 60 metri con la veterana Daniela Lai (Cus Cagliari) che sulla carta è favorita /7”78 di accredito) sulla brava allieva Irene Carroni (Atl.Orani, 7”92) e su Federica Loi (Cus Cagliari), sull’algherese Silvia Cherchi (Delogu Nu) e nel maschile, oltre Porcu, ci saranno Cheick Sadibou Diallo (Ichnos Ss) e il sassarese Riccardo Unali (Delogu Nu) .Da seguire anche l’esordio su questa distanza delle amsicorine Amalia Imprugas e Rachele Pilo mentre nelle categorie giovanili dei cadettiU16 meritano attenzione le prove dei classe 2008 Salvatore Mutzette e la già citata Laura Frattaroli e negli ostacoli Francesco Alpigiano

13 Gennaio 2022