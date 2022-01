Cross Buddusò: vincono Motzo e Capone

Tra gli junior successi per Alessandro Careddu e Giulia Porcu

16 Gennaio 2022

(robyspezzigu) Nel fantastico e suggestivo scenario del complesso archeologico di Loelle dell’altipiano di Buddusò Gabriele Motzo e Alice Capone hanno vinto le due gare del settore assoluto onorando nel migliore dei modi, con due prove valide sotto l’aspetto tecnico e agonistico, la prima assoluta dell’atletica regionale in questa località del centro Sardegna. La 2^ prova del campionato regionale di cross -Festival del Cross disputata stamattina, organizzata dalll’Atl.Buddusò con la collaborazione del Comune e valida come prova del campionato sardo di società del settore assoluto e delle categorie allieviU18 e juniorU20, ha offerto ai tanti presenti, complice anche la splendida giornata di sole, una serie di gare interessanti sotto diversi aspetti.

La gara dei 10 Km maschile si accendeva agonisticamente sin dall’inizio con tutti i favoriti della vigilia nelle prime posizioni di testa e con il recente vincitore della gara di apertura della stagione 2021 Gabriele Motzo (Isolarun) pronto a rintuzzare gli attacchi dei fratelli Salvatore e Francesco Mei (Atl.Olbia), di Oualid Abdelkader e Claudio Solla (entrambi Cagliari Marathon) e Giuseppe Mura (ora Libertas Campidano). Passata una prima parte di studio il ghilarzese Motzo prendeva deciso l’iniziativa e allungava su tutti gli altri andando deciso in testa alla corsa e consolidando in modo significativo il suo vantaggio.

Per lui alla fine arrivo solitario senza patemi mentre alle sue spalle era battaglia per le posizioni sul podio e per i piazzamenti con Francesco Mei (all’esordio tra gli assoluti) ottimo secondo e Claudio Solla terzo davanti a Salvatore Mei e il rientrante Giuseppe Mura. Seguono in classifica Mario Lagana, Michele Merenda, Fabiano Serra, Christian Concas, Marco Mattu e i due triatleti Fabrizio Baralla e Filippo Capone. Meno combattuta la prova donne sugli 8000 metri con Alice Capone (Triathlon Team SS) che dall’inizio ha praticamente fatto gara di testa solitaria sino al traguardo dove ha preceduto Veronica Pala (Ichnos SS) e la veterana Roberta Ferru (Cagliari Atletica). La classifica continua con Maria Luisa Posadino, Helga Corpino, Maria Elena Spano e Maria Paola Pisu. Bella e valida tecnicamente la prova junior sugli 8 Km con i gemelli Alessandro e Mattia Careddu (Atl.Porto Torres) dominatori assoluti della gara e con l’ottocentista Stefano Ferreri (Olbia) buon terzo davanti all’altro Careddu, Andrea. Nella prova dei 6 Km della stessa categoria U20 buona gara per Giulia Porcu (Orani) che ha preceduto Zezia Pulina (Ichnos SS).



Tra gli allieviU18 conferma nei 4000 metri donne con Giulia Carta (Isolarun, vincitrice della gara di Dolianova) che vince davanti a Michela Carboni (Olympia Villacidro) e Gioia Trecco (Atl.Olbia) mentre a sorpresa nei 5000 metri allievi con Michele Loi (Triathlon team SS) è andato a vincere precedendo Simone Tocco (Atl.Porto Torres) e il vincitore della gara di Dolianova, Emanuele Podda (Isolarun).

Conferma senza grossi problemi invece per Matteo Mura (Guerrieri del Pavone) tra i cadetti, nettamente primo davanti a Natan Deidda e Salvatore Doneddu, mentre tra le cadette dominano le due Alasport , Maria Antonietta Doneddu e Laura Addis, prima e seconda davanti a Maria Mei. Successo Alasport anche tra i ragazzi con Nicola Ledda vincitore davanti a Samuele Flaviani e Michele Fois mentre tra le ragazze si impone Alice Puddu (Nuova Atl.Sestu) sulle alaesi Melissa Scanu e Francesca Mureddu.

Nelle partecipate e combattute prove riservate ai senior-master le sfide dei 35-55. Nella 4000 metri donne ha prevalso Maria Doloretta Lai (Triathlon Team SS) davanti a Patrizia Mureddu (Luras) e Leonarda Cantara (Monte Acuto Marathon) mentre nei 6000 metri maschili Pier Luigi Attene (Atl.Orani) si è imposto su Nicola Correddu (Ozieri) e Gabriele Mariotti (San Teodoro). Nelle gare degli over 60 Anna Maria Ruzzettu (Ccrs Sorso) ha vinto nei 3 Km donne precedendo Paola Maglioli e Maria Lucia Coi mentre nei 4 km uomini Gesuino Bussu (San Teodoro) ha regolato Mauro Muscas e Giovanni Murru con il veterano locale Giuseppe Antonio Addis (SM80 dell’Atl.Buddusò ) tra i più festeggiati.



