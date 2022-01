Coppa Epifania: il cross corto a Motzo e Cossu

Tra gli junior si impongono Riccardo Spanu e Giulia Saiu

06 Gennaio 2022

(robyspezzigu) La stagione agonistica 2022 dell’atletica leggera sarda si apre con le vittorie di gara e titoli sardi del cross corto di Giovanna Cossu (Sharadana SS) e Gabriele Motzo (Isolarun). Questo il principale risultato della 44^ Coppa Epifania, manifestazione organizzata dall’Atl.Dolianova Parteolla e disputata con qualche assenza nel Parco Aristico Gianni Argiolas e valida come prima giornata del Festival del Cross, prima prova dei campionati sardi di corsa campestre .

A Dolianova le gare in programma nel Parco Artistico Argiolas hanno assegnato quindi i titoli regionali individuali delle categorie assolute maschili e femminili di cross corto, della categorie JuniorU20 ed erano valide anche come prove dei societari senior-master Over 35 maschili e femminili mentre la prima prova dei societari under 14 verrà recuperata ad Ozieri nel corso della seconda manifestazione del Festivalcross.

Nelle gare assolute sui 3000 metri valide per il titolo sardo 2022 di cross corto la prova maschile alla fine ha premiato il ghilarzese Gabriele Motzo (Isolarun) capace di avere la meglio sui forti fratelli Salvatore e Francesco Mei ( rispettivamente campioni sardi 2021 di cross lungo e junior dell’Atl.Olbia), e con Giovanni Boccoli (Gonone Dorgali) quarto davanti a Mario Lagana (ISGP Maracalagonis), Antonio Carta (recente vincitore della gara di campestre di Sassari dell’Atl.Porto Torres), il rientrante Giuseppe Mura (ora tesserato Libertas Campidano), Alessandro Farci (Gonone Dorgali) e il triatleta belga Jim Thijs (Olympia Villacidro).

La sassarese Giovanna Cossu (Shardana, recente vincitrice della prova di cross sassarese) ha invece vinto gara e titolo tra le donne precedendo Maria Cleudes Dos Santos Nunes (atleta di origini brasiliane della Delogu Nu), Carlotta Avagnano (Atl. ES Elmas).

La classifica poi prosegue con Luisella Pinna, Mariana Muntoni, Ilaria Sitzia e Martina Fenu.

Interessante e combattuta la prova junior sugli 8000 metri dove il campione italiano Riccardo Spanu (Isolarun) ha confermato i pronostici della vigilia precedendo il primo dei gemelli Careddu (Atl. Porto Torres), Alessandro, Ruslan Farci (Gonone Dorgali) e gli altri due Mattia e Andrea Careddu giunti nell’ordine. Nei 6000 metri junior donne si è imposta Giulia Saiu (Villacidro Triathlon).

Tra gli allieviU18 Manuel Cossu (Pod. San Gavino) nei 5000 metri ha preceduto Simone Tocco (Atl.Porto Torres) e Emanuele Podda (Isolarun) e sui 4000 metri Giulia Carta (Isolarun) ha avuto la meglio su Chiara Porta (Villacidro Triathlon) e Daniela Muscente (Dinamica Sardegna) mentre tra i cadettiU16 (distanza di 3000 e 2000 metri) Fabio Foddis (Atl.Valeria) ha vinto davanti al compagno di squadra Filippo Manca e Andrea Cortese (Amatori Terralba) e Sara Serra (Villacidro Tri) ha preceduto le due alaesi Maria Antonietta Doneddu e Laura Addis (Alasport). Alice Puddu (Nuova Atl.Sestu) e Emanuele Barra (Atl.Dolianova) si sono imposti nella gara sui 1000 metri della categoria ragazzi precedendo Irene Demurtas e Vittoria Passiu Basciu e Francesco Pellegrino e Nicola Tomaso Ledda.

Nelle combattute e partecipate prove dei senior-master tra le donne nei 4000 metri Luisa Manigas (Cagliari Atletica) ha festeggiato il suo compleanno imponendosi su Roberta Ferru e Gisella Saba e nei 3000 metri Marisa Cau (Pol.Assemini) ha preceduto Chiara Sedda e Marisa Moreggio. Tra gli uomini sui 6000 metri Oulid Abdelkader (Cagliari Marathon) ha tagliato il traguardo davanti a Roberto Melis e Mirko Schirru mentre nella prova sui 4000 metri Pietro Uras (Atletica 4 Mori) ha avuto la meglio su Mauro Muscas e Antonello Vargiu.



