Convocazione Assemblea Comitato Provinciale Oristano

Elezione del Presidente e del Consiglio Provinciale

29 Luglio 2021

L'Assemblea Provinciale di Oristano, indetta per l'elezione del Presidente e del Consiglio Provinciale, è convocata per venerdì 30 luglio, alle ore 17 in prima convocazione e alle ore 18 in seconda convocazione presso lo Stadio Nurra & Sinis.

Per la Presidenza hanno presentato le proprie candidature Anna Paola Putzu e Giuseppe Stara, mentre per il Consiglio, per il quale dovranno essere eletti quattro componenti, dopo il ritiro della candidatura da parte di Saverio Bisogni, sono rimasti in lizza Olivia Anedda,Sonia Cicagna, Stefano Mascia, Donatello Martis, Sandro Meloni, Sandro Mulargia e Cristiana Neri. Ogni elettore potrà esprimere un massimo di tre preferenze.