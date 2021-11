Contributi a Fondo Perduto per ASD erogati da Presidenza del Consiglio

Comunicato Fidal Sardegna

29 Novembre 2021

Si comunica che il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri mette a disposizione dei contributi a fondo perduto da destinare alle Associazioni e alle Società Sportive Dilettantistiche che, in via generale, non siano state già beneficiarie dei precedenti contributi erogati dal Dipartimento per lo sport nel corso delle procedure di evidenza pubblica nell’anno 2020.

La presentazione delle istanze avverrà esclusivamente attraverso l’utilizzo della piattaforma web realizzata dal Dipartimento per lo sport che sarà attiva, come per le precedenti procedure, in base allo svolgimento di due diverse sessioni di partecipazione:

1. Sessione canoni di locazione e canoni concessori dalle ore 16:00 del giorno 22 novembre 2021 alle ore 16:00 del giorno 30 novembre 2021.

2. Sessione contributi forfettari dalle ore 16:00 del giorno 1° dicembre 2021 alle ore 16:00 del giorno 10 dicembre 2021

La dichiarazione federale da allegare per la sessione dei contributi forfettari andrà richiesta alla seguente email: manuela.meloni@fidal.it