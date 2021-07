Cds master: la Shardana al 13° posto

Tra gli uomini l'Amsicora chiude al diciannovesimo posto

08 Luglio 2021

(robyspezzigu) Le cose migliori sono riuscite a farle le donne con la squadra della Shardana Sassari che ha chiuso al dodicesimo posto con 1150,50 punti davanti al Cus Sassari, tredicesimo con 1142,50. Le finali nazionali dei campionati italiani di società degli Over 35 (master) ha regalato buone soddisfazioni alle società sarde che avevano guadagnato la qualificazione a questa rassegna tricolore svolta a Tivoli (Roma) lo scorso fine settimana.

Nel settore maschile i campioni sardi in carica dell’Amsicora hanno chiuso invece al diciannovesimo posto con 1091,50 punti precedendo di una posizione l’Atletica Selargius con 1089,50.

Grande la soddisfazione delle atlete sassaresi della Shardana, arrivate alle finali di Tivoli dopo che alle finali regionali erano state le donne del Cus Sassari a primeggiare nella classifica femminile. Le "ragazze" portacolori dell'ateneo sassarese avevano chiuso all’undicesimo posto nella classifica provvisoria nazionale mentre la Shardana seguiva in ventiduesima posizione. Erano finite fuori dall’ammissione alla fase nazionale la Cagliari Atletica Leggera (ventiseisima), l’Atletica Selargius (trentacinquesima) e l'Atletica Dolianova.



Tra gli uomini l'Amsicora si era guadagnata la qualificazione come diciannovesima società seguita dall'Atletica Selargius, ventiduesima. Più indietro e non qualificate il Gruppo Polisportivo Dilettantistico Assemini, l'Ichnos Sassari e la Cagliari Atletica Leggera.

A livello individuale per la Shardana i migliori punteggi sono venuti da Giovanna Cossu negli 800 e nei 400 metri (93 e 97 punti con 2:27.10 e 1:04.18), da Monica Dessì (100 e 200 metri), Maria Tedde nei 1500, Dolores Donati nel lancio del giavellotto e Maria Luisa Masala nei 3 Km di marcia.

Per il Cus Sassari bene Patrizia Spillo nel peso e nel disco con 92 e 95 punti, Mariangela Piga con 94 punti nel salto in lungo, Santa Sapienza con 94 punti nel lancio del martello, Roberta Giordo nel salto triplo e la staffetta 4x100 con 90 punti totalizzati.

Per l’Amsicora bene la 4x400 (Mora, Deplano, Floris e Cardia), Massimo David nel lungo e Francesco Paolo Cardia nei 400 e 800 metri. Per l’Atletica Selargius bene nell’alto Tiziano Castelvetro e bene anche Stefano Murtas nei 200 Hs la staffetta 4x100 e Nicola Mura negli 800 e 1500 metri.



FOTOGALLERY/Photos