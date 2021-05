Cagliari: sui 100 metri vincono Lai e Dessalvi

Personali anche per Francesca Verdecchia e Rachele Pilo nella giornata dedicata ai master.

15 Maggio 2021

(alefloris) Finale al fotofinish “immaginario” nei 100 donne nella prima giornata della manifestazione dedicata ai master (con iscrizioni aperte anche agli atleti e le atlete del settore assoluto) disputata oggi allo Stadio dell’Atletica di Cagliari. Daniela Lai (Cus Cagliari, SF40) è stata la prima a piombare sul traguardo in 12.21 (+0.3) mentre in un'altra serie Francesca Verdecchia (Amsicora) ha chiuso in 12.23 (-0.2) migliorando il proprio personale (prec. 12.36, Sassari 2019). Al terzo posto la junior Rachele Pilo (Amsicora) in 12.62 (-0.2), anche lei al nuovo personale migliorato di un decimo. Nei 100 maschili Diego Dessalvi (Lib.

Campidano) è stato il primo col nuovo pb di 11.12 (-0.4) su Christian Zucca (Gonone Dorgali), 11,20, e il rientrante Marco Dario Muscas (iglesiente anche lui della Gonone Dorgali), 11.23, così come il consocio Paolo Aru. Primo dei master Tommaso Puggioni (Lib. Campidano, SM40), 11.55 nettamente controvento (-1.6). Nei 400 metri successo per Riccardo Melis (Gr. Pol. Dil. Assemini, SM45), 54.14, su Francescopaolo Cardia (Amsicora, SM50), 56.37. Nel giro di pista al femminile citiamo Carla Ambu (Atl. Selargius, SF45), 1:30.13. Vittorie con grande distacco nei 1500 metri per i due della Cagliari Atl. Leggera, Stefano Floris, 4:04.63, e Roberta Ferru, 5:29.89.

Nell’alto vittoria per Eugenio De Giudici (Cagliari. Atl.

Leggera), 1,20, e nel triplo per Massimo David (Amsicora), 9,12. Nel lungo donne Cinzia Zucca (Atl. 4 Mori, SF45) atterra a 4,22 metri (+1.4). Interessanti le staffette: nella 4x100 maschile 42.33 per la Gonone Dorgali (Paolo Aru, Christian Zucca, Daniele Desogus e Marco Dario Muscas) e tra le donne 57.20 per la Cagliari Atletica Leggera (Alexa Leinardi, Cinzia Loriga, Alessandra Mocco e Roberta Cossu).

Lanci. Nel peso da 4 kg Sonia Cigagna (Cus Sassari) lancia a 9,22 metri, nel martello da kg 3 Lucia Cugurra (Cus Sassari) 25,78 mentre con l’attrezzo da 4 kg Cristiana Neri (Cus Sassari) ha lanciato a 24,54. Nel disco maschile successo per Antonio Tola (Atl. Iglesias) con la misura di 33,23 metri, nel giavellotto da gr 700 Chicco Sedda (Amsicora) 29,46 e in quello da gr 600 Marcello Mereu (Circ. Dil. Sport. Amatori Nuoro) 32,15.

Domani le gare riprendono alle ore 9.10



