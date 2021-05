Cagliari: ancora velocisti sugli scudi

Pioggia di primati personali sui 200 metri nella seconda giornata della manifestazione "master". Bene anche i mezzofondisti.

16 Maggio 2021

(aleforis) Ancora velocisti in evidenza, nonostante il vento contrario al rettilineo d’arrivo, nella seconda giornata della manifestazione dedicata ai master (ma aperta anche alle altre categorie del settore assoluto) che si è svolta stamane allo Stadio dell’Atletica di Cagliari. Tripletta del Cus Cagliari nei 200 metri femminili con la master40 Daniela Lai, 25.50, Alessia Farci, 25.98, e Federica Loi, 26.18, tutte al primato personale nonostante il vento soffiasse a poco meno di due metri al secondo (-1.9). Tra le master poi si segnala Andreina Marcia (Amsicora, SF45) nettamente prima nella sua serie in 28.93 (-1.5). Tra gli uomini concede il bis Diego Dessalvi (Libertas Campidano) che dopo essersi aggiudicato ieri i 100 metri oggi prevale anche nei 200 e per la prima volta con vento entro i limiti abbatte la barriera dei 23 secondi netti correndo in 22.93 nonostante la bufera di vento contrario (-3.0). In altre serie si migliorano anche i due della Tespiense Quartu, Emanuele Perra, 23.23 (-1.9), Luca Demelas, 23.31 (-1.9) e il master40 Tomaso Puggioni (Lib. Campidano), 23.51 (-2.8). Nei 200 hs esordio sulla distanza per il quattrocentista Riccardo Melis (Gr. Sport. Dil. Assemini, SM45) che nonostante una tecnica di passaggio improvvisata ha chiuso bene in 29.92 (-0.9).



MEZZOFONDO. Buon esordio per Luisa Manigas (Cagliari Atl.

Leggera), che mancava dalla pista dal 10 ottobre scorso, negli 800 metri vinti largamente 2:23.92. All’ultimo sprint invece il duello nel doppio giro di pista maschile tra Andrea Spanu (Cagliari Atl. Leggera, SM35), 2:16.70, e Nicola Mura (Atl. Selargius, SM45), 2:17.02. Nei 3000 metri donne Roberta Ferru (Cagliari Atl. Leggera, SF50) bissa il successo di sabato sui 1500 chiudendo la gara in 11:18.59 davanti alle esordienti sulla distanza Silvia Littera, SF45, 11.33.73, e Vanessa Erbì, SF40, 11:41.20, entrambe dell’Atletica Valeria. Nei 5000 metri sarebbe stato interessante vedere insieme Roberto Melis (Cagliari Atl. Leggera, SM40), 16:05.47, e Oualid Abdelkader (Cagliari Marathon Club, SM35), 16:29.59, che invece si sono aggiudicati due diverse serie. Terzo classificato Pierpaolo Cinus (Cagliari Atl. Leggera) che ha fatto fermare il cronometro sul 16:54.37 migliorandosi di un secondo. Bene le staffette del miglio. La 4x400 maschile è stata vinta dall’Amsicora SM45 (Massimiliano Mora, Manolo Deplano, Daniele Floris e Francescopaolo Cardia) in 3:48.21 mentre il pari età quartetto della Cagliari Atletica Leggera, SF45 (Silvia Cocchiara, Luisa Manigas, Donatella Saiu e Roberta Ferru) si è aggiudicato la prova femminile in 4:49.96.

SALTI. Tutto SM40 il podio del lungo maschile. Il campione italiano indoor Stefano Picciau (Atl.

Selargius), nonostante un fastidio al piede e pur limitando i salti, si è imposto atterrando sulla sabbia a 5,37 metri (+1.2), davanti al consocio Enrico Pischedda, 4,74 (+1.1) e a Roberto Farris (Atl. 4 Mori), 4,64 (+1.9), tutti discretamente lontani dai propri personali. Nell’alto femminile l’unica ad andare oltre l’altezza dei materassi è stata Alexa Leinardi (Cagliari Atl. Leggera, SF45) fermatasi a quota 1,29, a sei centimetri dal personale.

LANCI. Un tantinello giù di corda i lanciatori. Si migliora di un centimetro il pesista Matteo Usai (Atl. Selargius, SM40) che getta l’attrezzo da 7.250 chili a 9,35 metri. Tutti sotto i personali gli altri. Come il pesista Walter Stracuzzi (Amsicora, SM70), 9,22 con l’attrezzo da 4 chili e il martellista Mario Cabizza (Amsicora), 26,75 con il martello da 6 chili. Nel giavellotto la pluricampionessa italiana Dolores Donati (Shardana Sassari) ha lanciato l’attrezzo da 500 grammi a 21,41 precedendo Maria Annunziata Crobu (Atl. Selargius), 16,15. Anna Maria Muru (Cagliari Atl. Leggera) ha invece lanciato il giavellotto da 600 grammi a 10,54 metri. Nel disco da kg 1 prima Elena Bodano (Atl. Selargius, SF65), 19,27, mentre Giulia Pilia (Atl. Selargius, SF75), 16,62, si è aggiudicata la prova con l’attrezzo più leggero (0,750 grammi).



