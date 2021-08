Cagliari - Polanco 10.27 ventoso

Il velocista di Sestu si impone nei 100 metri con vento oltre i limiti alla ripresa regionale delle gare su pista

28 Agosto 2021

(alefloris) Peccato che proprio per le serie extra dei 100 metri il vento abbia soffiato oltre i limiti regolamentari. Altrimenti la ripresa dell’attività su pista dopo la pausa olimpica, che ha visto disputarsi questo pomeriggio allo stadio per l’atletica di Cagliari la prima giornata del Trofeo delle Province Master, avrebbe garantito un risultato di rilievo per Hillary Wanderson Rijo Polanco (ex Amsicora ora in forze alla Riccardi Milano e riserva della 4x100 olimpica a Tokyo) che ha corso i 100 metri in 10.27 con 2.4 metri al secondo a favore (personale 10.26 regolare quest’anno a Rieti). Alle sue spalle si sono piazzati l’allievo Emanuele Perra (Tespiense), 11.55, e l’ostacolista Dante Melis (Amsicora), 11.94. Nei 100 extra donne tripletta delle allieve della Tespiense con Eleonora Serra 13.01, Valeria Apeddu 13.21 e Giada Maria Marongiu 13.50 (+2.4). Nei 400 metri extra il mezzofondista veloce under 18 Mattia Soi (Isolarun) ha corso per la prima volta la distanza in 53.24 precedendo il coetaneo Valerio Caredda (Atl. Ogliastra), 54.31.

Per quanto riguarda il Trofeo delle Province over 35 Alessio Cubeddu (Lib. Campidano, M35) si è aggiudicato i 100 metri in 11.35 (+1.5) precedendo, anche in termini di punteggio, Pietro Logli (Shardana, M60), 13.48, e Gian Filippo Piga (Cagliari Atl. Leggera, M55), 13.13. I 400 metri sono andati come al solito a Francescopaolo Cardia (Amsicora, M50), 56.54, mentre i 1500 metri sono stati appannaggio di Davide Chelo (Dinamica Sardegna, M35), 4:30.64, preceduto come punteggio dall’M60 Pietro Uras (Atl. 4 Mori), 5:28.33. Nel salto triplo 9,38 metri (+1.7) per Massimo David (Amsicora, M60), nel giavellotto 600 grammi 26,81 metri per Marcello Mereu (Circ. Sport. Dil. Am. Nuoro, M65) e nel giavellotto 400 grammi 9,33 metri per Maurizio Cornacchia (Amsicora, M80). Nel lancio del disco Antonio Tola (Atl. Iglesias, M60) ha lanciato a 32,00 metri superato nel punteggio da Walter Stracuzzi (Amsicora, M70), 27,16 metri. La staffetta 4x100 mista composta da Gallo, Melis, Piga e Papucci si è imposta in 48.76.

Tra le donne Monica Dessì (Shardana, F55) si è aggiudicata i 100 metri in 14.60 (+2.4), Graziella Campus (Atl. San Giovanni, F55) i 1500 metri in 5:46.53 e Annunziata Crobu (Atl. Selargius, F65) ha gettato il peso da 3 kg. a 6,52 metri. Nei 400 metri Michela Farina (Atl. Dolianova, F40) è stata la prima a tagliare il traguardo in 1:19.13 anche se il punteggio migliore è stato realizzato da Rosalba Miliddi (Cagliari Atl. Leggera, F55), 1:27.17.

Domani mattina le gare proseguono alle 9.15 (ritrovo alle 8.30)

RISULTATI/Results

IMMAGINI/Photos