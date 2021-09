Cadetti a Parma per i tricolori

Nell'isola si gareggia domani a Olbia e domenica a Chia

30 Settembre 2021

(robyspezzigu) La partecipazione a Parma della rappresentativa sarda cadettiU16 ai Campionati Italiani Individuali per squadre regionali, appuntamento più importante dell’anno per gli under 16, la partecipata gara di corsa su strada della Ganten Chia21 Half Marathon e le prove in pista di domani a Olbia. Questo in sintesi quanto previsto dal fine settimana agonistico dell’atletica leggera sarda, principalmente caratterizzato dalla partecipazione dei nostri giovani atleti alla importante rassegna tricolore in programma sabato e domenica a Parma dove i migliori atleti classe 2006 e 2007 gareggeranno per 36 titoli italiani cadettiU16 e per la sfida tra le 21 rappresentative regionali.

Parma - Campionati Italiani Individuale per rappresentative regionali

Tra i giovani atleti isolani che a Parma faranno parte della rappresentativa Sardegna e che possono ben figurare c’è sicuramente la promettente sprinter Elisa Marcello (Atl.Valeria) , iscritta nella prova dei 300 metri con il tempo di 40.07, tempo che la colloca al secondo posto nella graduatoria nazionale stagionale . Tra i migliori in campo nazionale c’è anche Federico Murgia (Amsicora) nei 100hs, al 4° posto della lista iscritti con il suo 14.06), e può sicuramente far bene anche la marciatrice Valentina Pedditzi (ISGP Maracalagonis), primatista sarda con il tempo di 15:29.78 nei 3 Km di marcia e già terza ai campionati italiani invernali della specialità. Da seguire con attenzione ci sarà anche l’emergente classe 2007 Diego Nappi (Atl.Porto Torres, campione sardo anche degli 80 metri) nei 300 dove nella lista accrediti è 6° con l’ottimo 36.79. Nel mezzofondo le speranze di ben figurare sono riposte nei 1200 metri siepi in Marta Paderi (Selargius, 12^ nel 2020 con 4:24.77 ) e Matteo Mura (Guerrieri del Pavone, classe 2007), che si presentano con 4:03.55 e 3:37.31 (con entrambi che possono migliorare e inserirsi nella lotta per le posizioni che contano). Da seguire anche l’alaese Alessia Bacciu (Ichnos SS, anche lei classe 2007) nei 1000 metri dove si presenta con 3:06.86 ma che in Sardegna ha sempre dominato e in una gara combattuta potrebbe fare sicuramente meglio.

In ottica futura le prove dei 300hs con i due promettenti classe 2007 Franceso Alpigiano (nuorese figlio d’arte dell’Atl.Sport e Vita) e Viola Saiglia (talentuosa atleta dell’Atl.Porto Torres). Da entrambi ci si aspetta un possibile miglioramento dei personali di 41.92 e 46.89. Nei salti le speranze isolane sono riposte nel lungo con Leonardo Concas (Olympia Villacidro) nelle graduatorie di iscrizione 9° con la misura di 6,03, mentre nei lanci le liste vedono come migliori sardi i giavellottisti Raul Teodor Radu (Atl.Olbia, ottimo sesto con la misura di 48.70) e Alice Anedda (Riu Mannu Gonnostramatza, 9^ nelle liste 2021 con 36,58 e lo scorso anno 10^ alle finali nazionali con 30,32). Si parte come squadra sarda dai risultati dello scorso anno a Forlì quando la rappresentativa della Sardegna aveva chiuso al 14° posto nella combinata complessiva a squadre, con lo stesso piazzamento tra le cadette e il 13° posto tra i cadetti. I nostri ritornarono comunque a casa nell’Isola con i due titoli individuali con le vittorie nel salto con l’asta ottenuti da Benedetta Cadeddu (Cus Cagliari) e dal compagno di squadra Andrea Demontis. Nel 2019 sempre a Forlì la Sardegna chiuse con il quattordicesimo posto con 146 punti tra i cadetti, il 16° tra le cadette con 148 e con lo stesso piazzamento della Rappresentativa della Sardegna che non riuscì a portare a casa neanche una medaglia. Si ripeterono a livello generale i risultati di Rieti del 2018 ma quell’anno però la Sardegna alla fine riuscì a portare a casa la vittoria e il titolo tricolore di Francesco Piras (Dinamica Sardegna) nel lancio del disco cadetti, oltre il 14° posto delle cadette, il 16° dei cadetti e lo stesso nella combinata.

Gara corsa a Chia

Domenica nel fantastico scenario naturalistico e paesaggistico della costa sulcitana di Chia-Domus De Maria andrà invece in scena la 9^ Ganten Chia 21 Half Marathon, gara di corsa su strada sulla distanza dei 10 k dei 21,097 (mezza maratona).

Gare Olbia

Domani gara su pista a Olbia, Stadio Comunale Caocci con inizio alle ore 16 , con i campionati provinciali ragazziU14 di tetrathlon prove multiple .

I Campionati Italiani Cadetti di Parma saranno trasmessi in diretta streaming su www.atletica.tv nelle giornate di sabato 2 e domenica 3 ottobre.