CRAI Cagliari Respira. Comunicato Stampa Organizzazione

03 Dicembre 2020

PRONTI A RI-PARTIRE?

Prima di tutto la salute e la sicurezza nostra e delle persone a cui teniamo… la situazione contingente ci costringe a non dare svolgimento alla tredicesima edizione della CRAI CagliariRespira, Mezza Maratona Internazionale Città di Cagliari, che si sarebbe tenuta come da tradizione nella prima domenica di dicembre il 06-12-20.

La comunità dei runner è costituita da persone responsabili che seguono le regole con la stessa disciplina con la quale seguono le tabelle di allenamento. Noi runner amiamo correre in compagnia ma sappiamo stare da soli e quando ci incrociamo un saluto con un gesto va più che bene. Non prendiamo scorciatoie e, di norma, non ci fermiamo quando siamo stanchi ma quando siamo arrivati.

Quante volte ci è capitato di correre soli col freddo, il vento, la pioggia?... In compagnia della sensazione che qualcuno, o la stessa natura, ce l'abbia contro noi stessi. In queste condizioni il runner non china la testa e va avanti... Avanti con un senso di sfida, contro un avversario ignoto, con la sensazione che la pioggia funga da carburante, come lo stesso vento in faccia... Avanti centimetro dopo centimetro zuppi d'acqua verso il traguardo che non conta essere quello della maratona di New York o il semplice allenamento... Avanti e sempre soddisfatti dello sforzo, del sacrificio e pronti a ripetere la nostra piccola impresa quotidiana. Oggi si aggiunge a testare la nostra proverbiale resilienza troviamo il SARS-CoV-2…

Quanto tutto ciò rappresenta quello che viviamo nella quotidianità?... Lavoro, scuola, salute.... Dolori e soddisfazioni... In fondo la corsa è la più bella metafora della vita!

Ma se le partenze sono rinviate possiamo sempre prepararci per andare più forte!

Continuiamo ad allenarci e a condividere i risultati e i progressi, a progettare sfide e viaggi e a goderci la nostra bellissima Cagliari.

Quest’anno non ci ritroveremo nelle griglie di partenza della CRAI CagliariRespira. Ci mancherà quell’emozione, la partecipazione e il correre “gomito a gomito”.

Da organizzatori ringraziamo il Sindaco, il Comune di Cagliari, gli Enti Patrocinanti per l’attenzione e il supporto alla Manifestazione mostrata nelle edizioni svolte e per quanto potranno fare futuro. Ringraziamo gli Sponsor che ci supportano senza i quali non potremmo “dare gambe” alla CagliariRespira.

Sperando che questo brutto momento passi al più presto, ci consoleremo stando in contatto e facendo crescere il senso di comunità che è insita nella CRAI CagliariRespira e che và di pari passo alla promozione della salute e dell’attività fisica… e ci faremo trovare pronti per la RI-PARTENZA…

Paolo Serra – ASD Cagliari Marathon Club – Organizzatore CRAI CagliariRespira