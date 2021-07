Bianthlon Lanci: titoli a Arba, Bellavista, Roccu, Pintus, Capitta e Spanu

Sulla pista del Sestriere bene Moro, Mannu, Lai e Verdecchia

(robyspezzigu) Qualche buon risultato, alcuni personali migliorati e nel complesso una bella giornata di gare nonostante il caldo afoso e l'assenza dell'atteso Jhonatam Maullu, per il campionato regionale individuale estivo di Pentathlon Lanci abbinato ai campionati sardi di Biathlon Lanci a Maniglia riservato agli under35. E buone cose anche per la folta pattuglia di atleti sardi che si son concessi un fine settimana agonistico al clima fresco del Sestriere con i campioni sardi Antonio Moro e Giulia Mannu ancora una volta in bella evidenza .



Sassari - Pentathlon Lanci e Campionati sardi Biathlon



Nei campionati regionali Biathlon di lanci con maniglia i titoli sardi sono andati a pari punti a Stefano Arba (Ichnos SS) e Federico Bellavista (Cus SS) nella prova assoluta, a Demetrio Roccu (Olimpia Bolotana) e Fabio Pintus (Atl.Ploaghe) tra allievi e cadetti, nell'assoluta donne a Maria Grazia Capitta davanti alla compagna Valeria Muredda (Cus Sassari) e tra le allieve a Sara Spanu (Ccrs Sorso). Nella manifestazione disputata allo Stadio dei Pini Tonino Siddi di Sassari la prova nazionale di Pentathlon Lanci riservata ai master over 35, prova valida come prova nazionale dell'omonimo Gran Prix, invece hanno brillato tra le donne Santa Sapienza (Cus Sassari), capace di oltre 3000 punti e le compagne di squadra cussine Patrizia Spillo e Lucia Cugurra (arrivate a 2950 e 2898 punti).

Tra gli uomini Giuseppe di Stefano (AS Puntese SM 80) ha vinto con 3901 punti, il compagno Calogero Scordino, SM70, ha fatto 3674 punti e Andrea Paolo (Macerata) ha fatto 3189 punti negli SM55 mentre Marco Giacomini (Cus SS, M60) con 14,23 nel peso ha fatto 960 punti che alla fine lo hanno portato a 2444 punti complessivi.

27 Luglio 2021

Sestriere

Per le gare fuori dall'isola, invece, un folto gruppo di atleti sardi ha preso parte alla seconda prova dell’High Speed League. Nella gara dei 100 metri il campione e primatista sardo assoluto Antonio Moro (Delogu Nu) ha ribadito ancora di essere tra i migliori specialisti italiani del momento imponendosi, al cospetto di tanti validi avversari, con il tempo di 10.47 (v-0,9). Quinta piazza nella stessa gara in 10.59 per l’oristanese Luca Lai (Athletic Club 96 Alperia) e, in altra serie, Sadibou Cheick Diallo (Ichnos SS) ha fatto 10"73 (-0,6). Nella identica gara donne la nuorese Giulia Mannu (Delogu) ha ceduto solo all’affermata Chiara Melon (Atl. Brescia 50) con 11.87 ( v-0,1) contro 11.80. Nella stessa prova Francesca Verdecchia (Cus Ca) e Cinzia Piras (quartese della Delogu Nu) hanno fermato i cronometri su 12.24 e 12.40 mentre le due allieve dell’Ichnos SS, Alessia Nuvoli e Andrea Solinas Oldani hanno fatto segnare 13.15 e 13.24. Nei 200 metri brillante terzo posto per l’oristanese Luca Lai col nuovo personale di 21”10 (+1,4) con Sadibou Cheick Diallo (Ichnos SS) e Antonio Moro (Delogu Nu) che fanno rispettivamente 22.07 e 22.08.