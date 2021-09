Allieve: Ichnos decima a Firenze

Buon piazzamento delle under 18 isolane alle finali dei societari under 18

26 Settembre 2021

(robyspezzigu) Un buon decimo posto per le allieve della società sassarese dell'Ichnos che ieri e oggi hanno preso parte a Firenze alle finali nazionali B del Gruppo Tirreno dei societari under 18.

Tutto sommato un risultato più che positivo per le allieve U 18 sassaresi, unica squadra sarda ad aver ottenuto il pass per queste finali nazionali dei Campionati di Società della categoria, che hanno saputo reggere bene ii confronto con le altre finaliste reagendo con tanti buoni risultati alle assenze che le hanno costrette a presentare una formazione forzatamente rimaneggiata e con la rinuncia a varie gare.

Nel capoluogo toscano per l’Ichnos e per l’atletica leggera sarda hanno retto molto bene il confronto tecnico la gazzella alaese Maria Paola Sotgiu (unica allieva sarda ad aver realizzato 4 minimi per gli italiani) che si è imposta negli 800 metri (gara tattica) con il tempo di 2:22.48 ed è stata seconda sui 400 con il tempo di 1:00.55.

E’ stata poi terza con la staffetta 4x400 che ha fatto segnare il tempo di 4:14 netti assieme a Alessia Nuvoli, Andrea Solinas Oldani e Martina Carboni.

Bene anche nel salto in lungo e nel triplo Camilla Pirisi, capace con le misure di 4,98 e 10,43 di piazzarsi al quinto e settimo posto. Buon sesto posto nei 100 metri per Alessia Nuvoli con 13.41 (+0,5) e 8° per Andrea Solinas Oldani con 27.76 (+1,2) nei 200. Sempre settima anche Arianna Pellicon con 23,17 nel lancio del disco e poi 7,32 nel peso (9° posto), Sara Fenu nel lancio del martello con la misura di 22,50.

Registriamo poi il quarto posto per la staffetta 4x100 (Martina Carboni, Andrea Solinas Oldani, Alessia Nuvoli e Camilla Pirisi) con 51.98 e decimo per Martina Carboni nel lancio del giavellotto e per Sara Fenu nel lancio del martello con la misura di 18,28 e 21,89 (con la Fenu che ha saltato anche 1,90 nel salto con l’asta arrivando 9^).

Una vera disdetta che le assenze di Valentina Cellesi e Giulia Masia abbiano limitato le possibilità di un miglior piazzamento della squadra isolana che però , come dichiarato dai tecnici e dirigenti, farà di questa gare di Firenze un punto di partenza per l’attività della squadra societaria allieve per il 2022.