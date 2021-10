Alghero Half Marathon: primi Abdelkader e Capone

Nei Diecimila vincono Claudia Pinna e Francesco Mei

10 Ottobre 2021

(robyspezzigu) Oualid Abelkader e la specialista delle multidiscipline Alice Capone hanno vinto la quarta Alghero Half Marathon mentre nella parallela corsa dei Diecimila di Alghero a tagliare per primi il traguardo sono stati il bravo junior olbiese Francesco Mei e l’affermata pluriprimatista sarda del mezzofondo Claudia Pinna.

Per la 4^ Alghero half Marathon circa 700 runners hanno invaso oggi le vie della cittadina del nord Sardegna per confrontarsi, con partenza e arrivo nella centrale Piazza Sulis, sulle due prove previste della mezza maratona sulla distanza dei 21,097 Km e sulla gara dei 10 Km .

Interessante tecnicamente si è rivelata quest’ultima prova dove tra le donne Claudia Pinna (sangavinese classe 1977 in forza al Cus Cagliari) non ha avuto problemi a rispettare i pronostici della vigilia ed è andata a imporsi nettamente, con il buon tempo di 35’ netti , precedendo la piemontese Elisa Migliorini (Runner Team 99 SBV) arrivata in 39’52”. Dietro loro Elena Fratus (Atl.Porto Torres) è andata a prendersi il terzo gradino del podio con 40’29” precedendo la romana Norma Pasi, Giovanna Panai, Veronica Pala e Graziella Campus. Piu combattuta la prova maschile dove alla fine, con il buon tempo di 31’56”, l’ha spuntata lo junior Francesco Mei (Atl.Olbia) che all’arrivo in Piazza Sulis ha preceduto il sangavinese Federico Ortu (Cus SS) e Gabiele Motzo (Isolarun), arrivati entrambi in 32’23”.

Quarto Tiziano Melia (Buddusò) davanti a Mario Lagana, Pier Luigi Attene, Simone Pulina, Francesco Dejas, Jyotis Frongia e Antonio Dongu.

Ugualmente molto combattuta le prova uomini della mezza maratona dove da subito si è formato un trio di testa con Oualid Abdelkader, il suo compagno di squadra della Cagliari marathon, Claudio Solla, e Roberto Melis (Cagliari Atletica). La gara si decideva tutta le tratto finale con Abdelakder che prendeva un leggero vantaggio e andava a chiudere con il tempo dio 1h11’57” precedendo Solla e Melis (1h12’05” e 1h12’12”). La classifica poi continuava con Giuseppino Cossu (Sos Iddanoesos) e Kaoussou Djitte (Porto Torres) entrambi a 1h15’06”, Alessio Biagioni con 1h15’35”, Olekasandr Choban 1h17’50”, Fabiano Serra 1h17’57”, Alviero e Giannetto Atzeni 1h18’04” entrambi.

Nettissimo tra le donne il dominio della sassarese Alice Capone (Triathlon Team SS), autrice di una gara di testa solitaria conclusa con il buon 1’21’48”. Secondo posto per la veterana ozierese Leonarda Cantara (Monte Acuto Marathon) con 1’32’09” e terzo per Patrizia Mureddu (Atl.Ozieri) con 1h32’50”. Quarta Simona Longu (Pol.Olimpia Bolotana) con 1h33’17” e a seguire Luisa Panzera (Ampa Training, 1h37’14”), Maria Rita Secci (Atl.Solarussa, 1h41’48”), Paola Melis (Runcard, 1h41’50”), Arianne Melis (Olympia Villacidro), Chaira Podda (Amatori Terralba) e Anna Rita Spano (Atl.Olbia).



IMMAGINI/Photos