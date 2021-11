Ad Orani il Trofeo S.Andria.

Previsto il rientro di Jessica Pulina alle gare isolane

19 Novembre 2021

(robyspezzigu) Continua con l’affermato Trofeo Sant’Andria di Orani la stagione agonistica autunnale dell’atletica leggera sarda incentrata sulle gare su strada dove farà il suo rientro alle gare isolane la ploaghese Jessica Pulina.

La manifestazione podistica a carattere regionale in programma per domenica, sempre organizzata dalla locale società dell’Atl. Orani per le vie del centro storico del paese barbaricino adagiato ai piedi del Monte Gonare con passaggio nel parco del Museo Nivola, prevede, con inizio gare alle ore 10, prove per tutte le categorie federali a partire dai giovanissimi esordienti per finire con le gare degli assoluti maschili e femminili. La rassegna conta su un nutrito gruppo di atleti iscritti pronti a darsi battaglia èper le vie di Orani.

Nella prova assoluta donne sulla distanza di 9300 metri ci sarà il ritorno alle gare regionali su strada di Jessica Pulina (ora tesserata Atl. Olbia) che avrà come principale avversaria la sassarese specialista del triathlon Alice Capone (Triathlon team SS, recente vincitrice del massacrante Ironman 70.3 di Santa Margherita di Pula). In gara anche l’ozierese Leonarda Cantara e Elisa Pintori.

Interessante si annuncia anche la prova assoluta maschile, stessa distanza di 9300 metri, con al via Oualid Abdelkader (Cagliari Marathon), Gabriele Motzo (Isolarun), i due bravi fratelli Salvatore e Francesco Mei (Atl. Olbia) e Simone Pulina (Ichnos SS).

Da seguire con attenzione anche le due gare allievi, con la presenza della brava atleta locale Giulia Porcu (Atl. Orani), dell’olbiese Gioia Trecco e poi del forte ottocentista Stefano Ferreri (Atl. Olbia), e quelle cadetti e cadette con Karol Mureddu e Maria Antonietta Scanu (Alasport entrambe) e Filippo Manca e Fabio Foddis (tutti e due Atl. Valeria) che godono dei favori del pronostico.