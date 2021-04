A Pinna e Floris i titoli dei 10.000 metri su pista

Nelle gare di contorno bene Sofia Atzeni e Davide Marongiu nel martello

18 Aprile 2021

(alefloris) Sono Claudia Pinna e Stefano Floris i campioni sardi dei 10.000 su pista per il 2021. E’ questo il responso della prima prova del campionato assoluto di corsa individuale e di società su pista disputata questa mattina allora Stadio dell’Atletica Leggera di Cagliari. Il successo di Claudia Pinna (Cus Cagliari) era pressoché scontato, vista anche l’assenza di Raimonda Nieddu (Cagliari Atl. Leggera) che forse avrebbe potuto impensierirla (chissà, fino a quando non avverrà lo scontro diretto non lo sapremo mai); alle spalle della pluricampionessa di San Sperate, che ha tagliato il traguardo in 34:58.78, si sono piazzate la specialista della mezza Elisabetta Orrù (Cagliari Atl. Leggera), 37:26.75, ed Elisa Spazzafumo (Ca. Atl. Legg), 41:53.02, entrambe all’esordio sulla distanza. Sembrerà strano ma anche Stefano Floris (ASD Ca Atl. Leggera), che si è aggiudicato la prova maschile in 31:52.17, nonostante la lunga esperienza nelle distanze del fondo maschile, aveva mai corso prima d’ora i 10.000 metri. Oggi lo ha fatto in maniera brillante precedendo Claudio Solla (Cagliari Marathon Club) e Federico Ortu (Cus Sassari), giunti al traguardo al fotofinish in 32:28.91 e 32:28.94, il primo - 10” e il secondo – 7” rispetto al precedente personale.

Al quarto posto si è piazzato Rosario Maria Livatino (Bitonto Runners), 32:44.72, al quinto Oualid Abdelkader (Cagliari Marathon Club), 33:46.62, e al sesto la promessa Jyotish Frongia (Cagliari Marathon Club), all’esordio sulla distanza.

Nei concorsi di controllo segnaliamo i successi di Massimiliano Morittu (Olimpia Bolotana) nel salto in alto (1,70), di Davide Marongiu (Cagliari Atl. Leggera) nel martello (40,37), di Enrico Sorano (Tespiense Quartu) nel lungo (6,65, v:+0.4). Sfida al limite dei centimetri nel lancio del disco kg, 1.500 allievi tra Demetrio Roccu (Olimpia Bolotana), 26,61, e Luca Federico Riccardi (Cus Cagliari), 26.46. Roccu si è anche aggiudicato la prova del martello allievi con 35,63 metri. Nel salto in alto donne vittoria per numero di errori per Ilaria Mastroiaco (Cus Cagliari) su Benedetta Cadeddu (Lib. Campidano Selargius) entrambe a 1,35, anche se la migliore misura della mattinata è stata l’1,45 della cadetta Giulia Marongiu (Sulcis Carbonia). Bene nel lungo Alessia Farci (Cus Cagliari), 5,41, e Daniela Lai (id), 5,36, e nel martello Sofia Atzeni (Amsicora), 47,21.



