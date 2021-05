A Paratico la Sardegna in evidenza. Buone prove per gli atleti sardi

Campionato Italiano di Corsa su strada 10 Km. Master

24 Maggio 2021





(Guido Lai) - Si sono svolte domenica 23 maggio a Paratico (BS) le gare relative alla 32° Edizione del Grand Prix del Sebino prova valida per i Campionati italiani Master dei 10 Km. Erano quattro le società sarde che hanno aderito a partecipare al Campionato. Nella Categoria SM75 argento e titolo di Vicempione Italiano per l'Atleta classe 1943 Fernando Gatti del Gruppo Pol Assemini che ha concluso i 3 giri del Circuito con il tempo di 48:55 preceduto da D’Incal Dario dell’Athletic Firex di Belluno che ha vinto il titolo con il tempo di 47:18. Ottimo piazzamento anche per Donatella Saiu (Cagliari Atletica Leggera) che ha conquistato nella categoria SM55 la quarta posizione con il tempo di 44:32, gara vinta da Camalleri Ignazia (ASD Borgaretto) che ha fermato il suo crono a 42:33. Nella Categoria SM35 buona prestazione di Filippo Casu (Isolarun) arrivato in 42° posizione e primo dei sardi che ha chiuso la sua gara con il tempo di 36:12, così come la 33 posizione di Enrico Pacini (SM45) (Isolarun) che ha fermato il suo tempo di gara a 36:26. Nelle Classifiche di Società 29° posizione per lsolarun con 226 punti e 82° posizione per Cagliari Atletica Leggera con 111.

Maggiori informazioni e le classifiche al seguente link: http://www.fidal.it/risultati/2021/COD8669/Index.htm