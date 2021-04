A Jesolo L'Italian Para Athletics Top Challenge 2021

Presente la Polisportiva Luna e Sole di Sassari

22 Aprile 2021

(Guido Lai) - Si sono svolte a Jesolo (VE) dal 16 al 18 aprile 2021, le gare relative alla Terza Tappa dell’ Italian Para Athletics Top Challenge 2021, terzo meeting dell’anno dopo Dubai e Tunisi ed il primo della serie in Europa dopo che nel 2020 venne annullata la tappa per il lockdown imposto. Lo Stadio Armando Picchi ha fatto da scenario a sfide di altissimo livello tutte proiettate alla conquista delle rimanenti slot e dei minimi di qualificazione per le Paralimpiadi di Tokyo previste per il mese di agosto. La manifestazione si è svolta rigidamente a porte chiuse in considerazione della situazione pandemica in atto. L’evento di Jesolo ha concluso una settimana impegnativa a cui hanno partecipato 300 atleti in rappresentanza di 32 nazioni. il Presidente FISPES Sandrino Porru ha dichiarato alla presentazione: “Si torna finalmente in campo con l’Italian Para Athletics Top Challenge sul quale riversiamo particolari speranze per una ritrovata normalità almeno dal punto di vista competitivo e per il segnale che la città di Jesolo può dare all’Italia e al mondo. Abbiamo fatto enormi sforzi per promuovere un evento in massima sicurezza per le centinaia di atleti presenti nonostante la pandemia. Sarà un test importante per Tokyo e ci aspettiamo grandi riconferme da parte degli italiani, nonostante le assenze di Martina Caironi, Assunta Legnante e Oxana Corso. Oltre ai risultati agonistici - ha proseguito Sandrino Porru - l’altro traguardo di FISPES è l’autorizzazione ottenuta da World Para Athletics per aprire le gare internazionali agli atleti transgender come la nostra Valentina Petrillo. Ringrazio in particolar modo lo staff tecnico nazionale e federale, ed il Delegato regionale Maurizio Menin per il grande lavoro profuso nella realizzazione di una manifestazione così prestigiosa”. Al Meeting Internazionale di Jesolo era presente anche una rappresentativa della Polisportiva Luna e Sole di Sassari composta dagli atleti: Chiara Masia, Alice Peltz, Sara Cocciu, Cristian Lella, Federico Cabizza, Gianmatteo Punzurudu e Gianluca Scanu allenati dai Tecnici Tiziana Secchi e Marco Eugenio Sanna. “E’ stata una tre giorni molto intensa” – Ha dichiarato Tiziana Sechi Presidentessa del Sodalizio Sassarese - ”dove i ragazzi della Polisportiva Luna e Sole hanno partecipato con molto impegno alle gare dando veramente il massimo e facendo una grande esperienza con atleti di grandissimo spessore tecnico ed agonistico presenti in questo meeting internazionale". "Ai nostri magnifici 7 o come molti li chiamano “Furie Rosse” – conclude Marco Eugenio Sanna Tecnico della Polisportiva - “un grazie per aver portato a Jesolo, con onore, i colori della nostra regione”.