A Carbonia bene Soi nei 600 metri

Combattuta prova nei 600 ragazze con tre atlete sulla stessa linea

24 Giugno 2021

(alefloris) Migliora ancora Emanuele Soi (Isolarun) che ieri a Carbonia, nella terza prova del Trofeo Ragazzi/e, ha corso i 600 metri in 1:42.76 /11 secondi in meno rispetto al precedente personale) precedendo Dionigi Maria Ruggeri (Olympia Villacidro), 1:45.89. Più combattuta la prova femminile con Alice Puddu (Nuova Atl. Sestu) prima in 1:51.15 davanti a Laura Urru (Atl. Mineraria Carbonia), 1:51.29, e Annagioia Sulas (Id), 1:51.70, tutte al personale La Sulas si è inoltre aggiudicata la gara del salto in lungo con la misura di 4,16. Buon esordio nei 60 ostacoli per Andrea Pitzalis e Eleonora Grottesco (entrambi Sulcis Atl. Carbonia) al traguardo rispettivamente in 9.58 e 11.03. E mentre nel getto del peso femminile Greta Pibiri (Olympia Villacidro) ha lanciato l’attrezzo da 2 kg a 7,39 metri, nel vortex doppietta della Nuova Atletica Sestu, con Lorenzo Cogoni 37,00 metri e Samuele Flaviani 36,82.



