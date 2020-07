Sabato con Castiglione, Milano e molti azzurri

La sprinter Kaddari debutta a Cagliari nei 100, i gemelli Zoghlami a Palermo nei 1500. Il meeting di Castiglione con tanti lanci in DIRETTA STREAMING dalle 16.30 su atletica.tv

24 Luglio 2020

Castiglione della Pescaia e Milano, ma non soltanto. Nel sabato d’atletica che presenta due sedi molto “azzurre”, cioè il Meeting in gran parte dedicato ai lanci in provincia di Grosseto in diretta su atletica.tv dalle 16.30 e il Trofeo Bracco nel capoluogo lombardo, si gareggia anche su altri campi da nord a sud Italia, isole comprese. E proprio le isole ospitano sabato i debutti della sarda Dalia Kaddari (Fiamme Oro) nei 100 metri e dei gemelli siciliani Ala Zoghlami (Fiamme Oro) e Osama Zoghlami (Aeronautica) nei 1500. Tra le staffettiste nel giro azzurro della 4x100 la junior Kaddari è l’unica che non aveva ancora esordito: lo farà a Cagliari, casa sua, per riprendere una corsa che alle indoor l’aveva portata fino al primato italiano U20 dei 200 metri (23.85). Sarà Palermo, invece, la sede del rientro degli Zoghlami, specialisti dei 3000 siepi, entrambi alla prima assoluta nel 2020. Nel capoluogo siciliano da seguire anche il lungo di Antonino Trio (Athletic Club 96 Alperia) che bussa alle porte degli otto metri, dopo il 7,93 di Savona, e con lui Andrea Pianti (Cus Sassari). A Trieste distanza insolita per Rebecca Borga (Fiamme Gialle): dopo i progressi nei suoi 400, la veneta si mette alla prova sui 100. E ostacoli per una ritrovata Giada Carmassi (Brugnera Friulintagli), scesa a 13.24 nei 100hs. A Ponzano Veneto (Treviso) salta la tricolore indoor dell’asta Elisa Molinarolo (Atl. Riviera del Brenta). Domenica a Bergamo Roberto Rigali (Bergamo Stars) nei 100, triplo con Fabrizio Schembri (Carabinieri), nel lungo Sveva Gerevini (Cremona Sportiva Atl. Arvedi).

Come già annunciato nei giorni scorsi, a Castiglione della Pescaia saranno in gara i quattro lanciatori azzurri che hanno partecipato all’ultima rassegna iridata, a Doha nello scorso settembre, da Leonardo Fabbri (Aeronautica) nel peso, ai discoboli Daisy Osakue (Fiamme Gialle) e Giovanni Faloci (Fiamme Gialle), alla martellista Sara Fantini (Carabinieri), e con loro anche i pluricampioni italiani del peso Chiara Rosa (Fiamme Azzurre) e del martello Marco Lingua (asd Marco Lingua 4ever). Sulla pedana dell’alto è annunciato il confronto tra Erika Furlani (Fiamme Oro) e Idea Pieroni (Virtus Cr Lucca). Al Trofeo Bracco di Milano, l’attesa è soprattutto per i 200 metri della campionessa europea under 20 dei 100 Vittoria Fontana (Carabinieri), per i 400 - senza ostacoli - di Ayomide Folorunso (Fiamme Oro) e per il duello negli 800 tra Eleonora Vandi (Avis Macerata) ed Elena Bellò (Fiamme Azzurre).

