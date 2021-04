S.S. Lazio Atletica in "pista" contro il covid

Iniziativa della società capitolina per la sensibilizzazione e prevenzione. Mascherine e gel offerto ai ragazzi dalla società.

16 Aprile 2021Per affrontare correttamente le problematiche relative alla pandemia e alla situazione in cui verte il nostro paese, lapunta sulla prevenzione. Sono poche le occasioni in cui la regina degli sport ha dovuto fronteggiare simili difficoltà ma la sensibilizzazione è il primo passo per sconfiggere un nemico così scomodo ed ostico.La società della capitale si impegna con questa iniziativa rivolta soprattutto ai loro giovani iscritti, distribuendo mascherine (personalizzate) e gel disinfettante alla presenza del presidente del settore atleticae al direttore generaleSi complimenta con tesserati, tecnici e dirigenti il presidente Alessandra Palombo. Indispensabile sapere come vivere in sicurezza l'atletica e per poter continuare con le attività che fino ad ora, grazie alle linee guida federali, sono state garantite per tutte le fasce d'età.