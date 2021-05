Roma ospita i Ragazzi, Trofeo delle Province

Numerosissimi sabato 22 maggio al Paolo Rosi

21 Maggio 2021Sonogareggianti che calcheranno le piste del Paolo Rosi di Roma. Un'attesa che per i piccoli atleti dura ormai da più di un anno e mezzo.Fondamentale per il normale svolgimento della competizione l', che renderanno più facile il lavoro ad addetti e giudici. Purtroppo ancora non si hanno notizie riguardo la presenza di spettatori nell'immediato futuro, per ora l'sarà ancoraper tutti coloro che non sonoATTENZIONE:. Modifica che si è resa necessaria in seguito all'importante numero di iscritti, con la grande voglia di gareggiare degli atleti più giovani. Così, nel triathlon 1, l'orario è stato modificato creando 4 gruppi per le ragazze e due per i ragazzi. Sono stati pubblicati sul sito gli elenchi per ogni "" (GRUPPO A=serie 1 e così via), così da rendere tutto più immediato, facile e sicuro per i partecipanti e l'organizzazione. Da prendere in considerazione gli elenchi della prova del salto in lungo, per conoscere il gruppo di appartenenza degli atleti."Estratto da FIDAL Lazio