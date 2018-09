Roma: Consiglio Federale 28 settembre

25 Settembre 2018

Venerdì 28 settembre (ore 9.00) presso la sede FIDAL (via Flaminia Nuova, 830) è in programma una riunione del Consiglio Federale. Di seguito è possibile consultare l’ordine del giorno.

Riunione di Consiglio Federale

Roma, 28 settembre 2018 ore 9.00

Ordine del Giorno

Comunicazioni del Presidente

Relazione dei Direttori Tecnici

1) DELIBERE

1 A) Direzione Tecnica Federale

1 B) Criteri di partecipazione ai Campionati Europei di Corsa Campestre – Tilburg (NED), 9/12/2018

1 C) 3^ Variazione di Bilancio

1 D) Provvedimenti in merito a vicende Comitato Regionale Lombardia

1 E) Recepimento Nuovi Principi Informatori e adeguamento Statuto federale

1 F) Situazione Maratona di Roma

I G) Passaggio Personale da Fidal Servizi a Fidal

I H) Ricorso avverso elezioni CP Agrigento

1 I) Norme Attività 2019: Disposizioni Generali

1 J) Convenzione Federazione Lettone di Atletica Leggera

1 K) Planning Attività 2019

I L) Assegnazione Sedi Campionati Federali 2019

1 M) Disposizioni e Quote Affiliazione e Tesseramento 2019

1 N) Registro Coni

1 O) Norme per l’Organizzazione delle Manifestazioni 2019

1 P) Aggiornamenti Calendario 2018

1 Q) Nuovi inserimenti maratone e mezze maratone 2019

1 R) Sessione straordinaria di esame del corso allenatori 2017

1 S) Ratifica esiti Corso Istruttori Regione Piemonte

1 T) Ratifica delibere del Presidente: delibera n. 31 del 31 luglio 2018 - Campionati Italiani Individuali e per Regioni su Pista Cadetti 2018 - assegnazione sede; delibera n. 32 del 31 luglio 2018 - Nomina Commissione di gara per l’affidamento dei lavori di parziale sostituzione della pavimentazione in gomma presso il Palaindoor di Ancona e nomina del RUP; delibera n. 33 del 2 agosto 2018 – Lavori di ripristino del manto della pista di atletica e delle annesse pertinenze dell’impianto sportivo Stadio Paolo Rosi CIG.754714878C – Nomina Commissione Aggiudicatrice; delibera n. 34 del 2 agosto 2018 – Nomina del professionista incaricato per la progettazione, la direzione dei lavori, la contabilità e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria presso il Palaindoor di Ancona; delibera n.35 del 13 agosto 2018 – Lavori di ripristino del manto della pista di atletica e delle annesse pertinenze dell’Impianto Sportivo Paolo Rosi CIG 754714878C. Aggiudicazione definitiva al costituendo raggruppamento temporaneo di impresa capogruppo mandataria Olimpia, consegna in via d’urgenza sotto riserva di legge; delibera n.36 del 13 agosto 2018 – Assegnazione dell’intervento di manutenzione ordinaria per la parziale sostituzione dei teli in gomma nel parterre dell’anello dell’impianto indoor di atletica leggera e di manutenzione straordinaria sull’impianto di sollevamento di una curva dell’anello dell’impianto indoor di atletica leggera di Ancona; delibera n.37 del 7 settembre 2018 - Variazione sede di svolgimento CdS su Pista Allievi Finale B Nord-Est 29-30 settembre 2018; delibera n. 38 del 7 settembre 2018 – CdS U23 2018 – Partecipazione 13^ Società maschile; delibera n. 39 del 24 settembre 2018 – Variazione sede Finale gruppo Tirreno CdS Allievi 2018;

2) INFORMATIVE

2 A) Organizzazione Uffici federali

2 B) Definizione organizzazione Stati Generali e formazione

2 C) Dati Tesseramento 2018

VARIE EVENTUALI

