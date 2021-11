Roma, Consiglio Federale 11 novembre

04 Novembre 2021

Giovedì 11 novembre (ore 14) è in programma una riunione del Consiglio Federale a Roma, nella sala Consolini della sede FIDAL di via Flaminia Nuova 830, e in modalità teleconferenza. Di seguito è possibile consultare l’ordine del giorno.

Riunione di Consiglio Federale

Roma, 11 novembre 2021

Ordine del Giorno

Comunicazioni del Presidente

Relazione del Direttore Tecnico

Approvazione verbali sedute precedenti

1) DELIBERE



1 A) Approvazione 3° Variazione di Bilancio

1 B) Autorizzazione a contrarre mutuo Istituto Credito Sportivo

1 C) Determinazione Premi 2021 - Riconoscimenti Speciali

1 D) Determinazione Premi Campionato Italiano 50 Km di Marcia 2021

1 E) Approvazione Modello Tecnico 2022 ed Atletic Elite Club 2022

1 F) Approvazione Criteri di Partecipazione alle Manifestazioni Internazionali

1 G) Istituzione Borse di studio “Donato Sabia”

1 H) Nomina componenti commissione “Carte Federali” e “Onorificenze”

1 I) Approvazione Disposizioni Generali Norme attività 2022

1 L) Approvazione Norme per l’Organizzazione delle Manifestazioni 2022

1 M) Approvazione Calendario attività e planning Campionati Federali

1 N) Assegnazione Sedi Campionati Federali 2022 (stagione invernale)

1 O) Nomina dei componenti comitato di indirizzo Campionati Europei di Cross Torino ’22

1 P) Presentazione candidature organismi internazionali

1 Q) Selezione candidatura all’organizzazione Campionato EMACS 2023 e MAU 2022

1 R) Acquisto biglietti stadio Campionati Europei Monaco 2022

1 S) Ratifica degli esiti dei corsi istruttori della Sicilia e Toscana

1 T) Ratifica delle ASD che svolgono Attività Didattica

1 U) Ratifica delibere del Presidente: delibera n. 40 del 6 ottobre: Accordo integrativo del contratto di collaborazione professionale autonoma in essere del 4 giugno 2021; delibera n. 41 del 8 ottobre: Tassa iscrizione Campionati Italiani Individuali Assoluti di Maratonina 2021; delibera n. 42 del 25 ottobre: Autorizzazione C. R. Toscana; delibera n. 43 del 29 ottobre: Calendario Attività' 2021 - 12° aggiornamento; delibera n. 44 del 3 novembre: incarico Studio Libra per Angone (contenzioso tribunale di Matera); delibera n. 45 del 3 novembre: Autorizzazione CR Piemonte.

2) INFORMATIVE

2 A) Aggiornamento Statuto Fondazione Roma 2024

2 B) Relazione Avv. Valori vicenda Vincenza Sicari

2 C) Vincolo destinazione 5% del contributo assegnato per programmi di scouting

2 D) Relazione Libra su contenzioso ispettorato Matera

2 E) Relazione RUP su lavori impianto Bellavista

2 F) Relazione Avv. Girlando su avanzamento recupero crediti

2 G) Relazione dello Studio Improta su Modello 231

2 H) Stipula contratto EA per Organizzazione Campionato Europeo U18 Rieti 2026

2 I) Presentazione candidature Premi WA: Woman of the Year e Coaching Award 2021

2 L) Analisi proposte della Commissione Atleti

2 M) Istituzione gruppi di lavori “Settore Master” e “Convenzione EPS”

2 N) Attività del Centro Studi

2 O) Risoluzione contratto INFRONT e previsione nuovi contratti di sponsorizzazione

2 P) Comunicazioni relative alla gara maschile Finale Oro CDS 2021 Caorle

2 Q) Lettera-articolo del 06.10.2021 ed eventuali iniziative Consiglio Federale

2 R) Disamina del contratto del Segretario Generale

2 S) Nuovo Regolamento “Progetto Meeting” e proposta di evoluzione futura

2 T) Programmazione lavori Consiglio Federale

2 U) Situazione atleti extra comunitari con visti sportivi

2 V) Dati tesseramento 2021

3) VARIE EVENTUALI