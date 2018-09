Rimini: Trofeo CONI al Piemonte

Nella finale nazionale dell’evento dedicato agli atleti under 14, a Rimini, sul podio anche Lombardia e Veneto

21 Settembre 2018

Quinta edizione per il Trofeo Coni Kinder+Sport che quest’anno va in scena a Rimini. Nell’evento polisportivo, rivolto ai giovanissimi di età compresa tra i 10 e i 14 anni, le finali nazionali delle gare di atletica si sono svolte allo stadio Romeo Neri con la vittoria del Piemonte davanti alla Lombardia e al Veneto dopo le sfide nel triathlon con tre competizioni in specialità diverse (corsa, salti, lanci). Per i ragazzi, nati nel 2005 e 2006, c’era la possibilità di mettersi alla prova in una delle quattro possibili combinazioni: 60-lungo-peso, 60-alto-vortex, 60hs-alto-peso e 600-lungo-vortex. Ogni rappresentativa regionale poteva partecipare con 6 atleti (3 maschi e 3 femmine) per un totale di 136 iscritti e la somma di tutti i loro punteggi complessivi ha dato la graduatoria finale per regioni, nella giornata di gare organizzata dal Comitato regionale FIDAL Emilia-Romagna. Presenti anche le rappresentative di Svizzera e Canada. Nella maxi-manifestazione giovanile sono in programma 45 discipline che coinvolgono quasi 3200 sportivi “under 14”.

Migliori risultati individuali

Ragazzi. 60-lungo-peso: Alessandro Vanzella (Veneto) 2389; 60-alto-vortex: Giancarlo Joseph Varano (Canada) e Davide Rondanini (Emilia-Romagna) 2470; 60hs-alto-peso: Federico Minnella (Piemonte) 2507; 600-lungo-vortex: Francesco Michieletto (Veneto) 2374.

Ragazze. 60-lungo-peso: Ludovica Galuppi (Lombardia) 2480; 60-alto-vortex: Caterina Pagnini (Toscana) 2388; 60hs-alto-peso: Sofia Pizzato (Trentino) 2472; 600-lungo-vortex: Annalisa Pastore (Piemonte) 2467.

