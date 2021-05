Rieti: Dentato da primato allievi nei 110hs

Migliore prestazione italiana under 18 con gli ostacoli da un metro in 13.87 alle spalle di Simonelli (13.65). La velocista Pavese 11.51 sui 100 metri. A Cagliari 10.29 dello sprinter Moro

29 Maggio 2021

Crescono i giovani ostacolisti a Rieti. Nei 110hs lo junior Lorenzo Simonelli (Esercito) corre in 13.65 (+0.7) con le barriere da un metro della categoria, per ritoccare il personale. Nella stessa gara l’allievo Damiano Dentato (Studentesca Rieti Milardi) firma la migliore prestazione italiana under 18 con 13.87, togliendo dall’albo dei record il 14.15 di Lorenzo Perini stabilito nel 2011. Si migliora Alessia Pavese nei 100 metri: la 22enne bergamasca dell’Aeronautica scende a 11.51 (+1.8), con dodici centesimi di progresso, davanti alla campionessa tricolore Zaynab Dosso (Fiamme Azzurre), seconda in 11.54 dopo essere stata la più rapida in batteria con 11.53 (+1.4) contro 11.61 (+0.9) per l’avversaria. Esordio stagionale di Eloisa Coiro (Fiamme Azzurre), primatista italiana della 4x400 indoor, con il proprio limite all’aperto di 53.56 sui 400 metri. Nell’asta 5,35 di Alessandro Sinno (Aeronautica) e il ventenne Ivan De Angelis (Fiamme Gialle), che aggiunge ancora cinque centimetri al suo primato. Sui 100 ostacoli 13.53 (+0.4) di Giulia Latini (Carabinieri) e nello sprint maschile Eduardo Longobardi (Fiamme Gialle Simoni), 16 anni non ancora compiuti, sfreccia in 10.65 (+1.3) all’esordio nei 100 metri.

A Cagliari brilla il 24enne velocista Antonio Moro (Delogu Nuoro) che riscrive due volte il personal best nei 100 metri: 10.33 (+0.6) in batteria e 10.29 (+1.8) in finale, un decimo netto meglio del 10.39 di tre anni fa. Torna sopra i settanta metri il ventenne giavellottista Jhonatam Maullu (Dinamica Sardegna), per la prima volta in questa stagione, con 70,96.

In evidenza a Saronno (Varese) sui 400 metri Alessandra Bonora (Atl. Rodengo Saiano Mico), classe 2000, che abbatte di sei decimi il personale con 53.54. Nei 110 ostacoli il finalista europeo indoor Franck Brice Koua (Cus Pro Patria Milano) si porta a 13.88 (-0.9).

SEGUICI SU: Instagram @atleticaitaliana | Twitter @atleticaitalia | Facebook www.facebook.com/fidal.it